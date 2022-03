IEL Ceará abre 25 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil; veja como se cadastrar

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) está com 25 vagas abertas de estágio em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú e Sobral. As bolsas variam de acordo com as vagas e vão de R$ 600 a R$ 1.000, com oferta de auxílio-transporte.

Veja abaixo como se cadastrar e quais as áreas de interesse.

As vagas são para quais cursos?

As oportunidades são para estudantes de graduação em:

Secretariado Executivo;

Administração;

Ciências Econômicas;

Estatística;

Ciências Atuariais;

Pedagogia;

Psicologia;

Educação Física;

Sistemas de Informação;

Engenharia Mecatrônica;

Logística;

Processos Gerenciais;

Gestão Empresaria;

Engenharia Elétrica.

Também há vagas para estudantes de cursos técnicos em:

Eletrônica;

Informática;

Administração;

Secretaria Escolar.

Como se cadastrar?

Os interessados devem efetuar cadastro no site do IEL Ceará e enviar o currículo em PDF para o e-mail estagio-iel@sfiec.org.br. Mais informações pelos telefones 3421-6511 ou 3421-6514.

Dicas IEL Ceará

O currículo é a porta de entrada do candidato ao mercado de trabalho. Muitos jovens ficam cheios de dúvidas na hora de preparar o currículo e por isso o IEL Ceará dá algumas dicas.

Os candidatos precisam deixar o currículo o mais objetivo possível, sem deixar de citar e deixar bem claro quais as atividades desenvolvidas nas empresas por onde já passou.

Caso ainda não tenha experiência profissional, pode citar trabalhos voluntários ou cursos já realizados. É bom atentar para que o currículo não tenha erros de português e as informações de contato pessoal (nome, telefone e e-mail) estejam atualizadas.

Para algumas áreas específicas, os candidatos podem optar por currículos com layout mais moderno, utilizando Qr Code ou um design diferente de organizar as informações.

Importante ressaltar que, como os processos seletivos passaram a ser remotos, passou-se a exigir dos candidatos algumas habilidades extras, como criatividade, organização e planejamento.

