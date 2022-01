Guia de estágios 2022: saiba salários, requisitos e onde encontrar vagas

O estágio pode ser a porta de entrada para o tão sonhado primeiro emprego após o período da faculdade. Por isso, os estudantes precisam estar atentos às oportunidades que devem surgir em 2022.

Segundo a supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Yvina Egídio, as empresas enxergam no programa de estágio uma ótima oportunidade de encontrar talentos.

"Com o programa [de estágio], as empresas encontram talentos brutos e, com o tempo, elas podem desenvolver aquele aluno dentro das características da instituição para que, no final, acabe efetivando este estudante", pontua Yvina.

Se você pretende procurar estágio em 2022, confira abaixo qual a média salarial, quais os requisitos, onde procurar vagas, entre outros detalhes que vão te ajudar a dar os primeiros passos.

Como está o mercado de estágios?

Ainda em 2019, a taxa de desemprego ficou em 11,9%, o que também impactou o cenário para os estagiários no período. No entanto, a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus agravou ainda mais a situação.

O número de estagiários no Ceará caiu 26,4% de 2019 para 2021, o que reflete a preferência das empresas por romper esses contratos frente ao vínculo empregatício formal.

De acordo com dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o estado fechou 2021 com 9.474 contratos de estágio, divididos entre Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

O número representa uma recuperação frente a 2020, mas ainda está abaixo do registrado pré-pandemia.

O ano de 2021 marcou uma recuperação rápida com aumento de 31,7% no número de contratos em relação ao primeiro ano da pandemia. Para Yvina Egídio, a alta também foi impulsionada pela possibilidade de os estagiários trabalharem em regime de teletrabalho.

Yvina Egídio Supervisora do CIEE "Tivemos uma crescente nas oportunidades de vagas no programa de estágios e em 2022 não vai ser diferente. Tem muita vaga surgindo. A gente percebe que as empresas tem aberto o olhar para essa questão do estágio como forma de captar novos talentos"

Quais devem ser as principais áreas de contratação?

Conforme o CIEE, as áreas com maior demanda de estudantes no Ceará são:

Administração;

Marketing;

Publicidade;

Tecnologia da Informação;

Direito;

Contábeis;

Logística.

"As vagas que têm surgido muito no marketing, por conta das mídias sociais, na publicidade, também por conta disso, na logística, por ser um curso amplo e com muitas possibilidades, no direito, por atendermos muitas empresas públicas, contábeis, entre outros", destaca Yvina.

Legenda: As áreas com maior demanda de estudantes no Ceará são administração, marketing e publicidade Foto: Shutterstock

Como conseguir uma vaga?

Há vários meios de conseguir um estágio durante a faculdade, podendo ser na coordenação do curso, com indicação de professores ou em empresas especializadas em vagas, como é o caso do CIEE.

Caso opte pela última opção, o candidato interessado deve realizar sua inscrição no Portal CIEE. Lá, será necessário identificar o seu perfil e preencher todos os dados solicitados.

Após a finalização do cadastro, o estudante deverá acessar diariamente o Portal CIEE a fim de verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil.

Além disso, há a opção de procurar a unidade do CIEE, localizada na Avenida Barão de Studart 2360, Joaquim Távora. O atendimento presencial na unidade é de segunda a sexta, de 9h às 16h.

Quais os salários?

No Ceará, a média do salário pago ao estagiário é de R$ 800, segundo a supervisora do CIEE. "Há oportunidades de estágio que variam de R$ 700 a R$ 1.000, é preciso estar atento aos canais de vagas", afirma.

Qual o perfil procurado pelas empresas?

Para conseguir se destacar frente aos demais candidatos, a proatividade é o ingrediente principal.

Por isso, ao se deparar com uma vaga que se encaixa com o seu perfil é necessário aprender sobre a empresa e, principalmente, demonstrar interesse pela oportunidade.

Yvina Egídio Supervisora do CIEE "As empresas esperam que esses estagiários tenham interesse em se desenvolver na empresa, sejam proativos, que possam ser criativos, que possam contribuir com suas atividades. Esses são os pontos principais que estão sendo observados para perceber o interesse do estudante de crescer junto com a empresa"

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE