Nota do Enem pode garantir estágio com bolsa de R$3 mil; saiba como participar

Uma oportunidade de capacitação com auxílio financeiro será oferecida aos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, ou estão inscritos para fazer as provas em janeiro de 2022. Iniciativa do Buser Tech, em parceria com a Faculdade Descomplica, vai oferecer oito opções de curso aprovados pelo MEC com bolsa auxílio mensal de R$ 3 mil. Serão 50 vagas disponibilizadas para início em janeiro de 2022.

A seleção visa formar 50 programadores para atuar no mercado. Alguns dos requisitos para se candidatar ao programa são ter a partir de 16 anos e prestar a prova do Enem 2021, ou um vestibular de faculdades de tecnologia ou engenharia. A seleção inclui a nota obtida no Enem 2021 e etapas de entrevistas individuais on-line e testes comportamentais. Candidatos de escolas públicas terão pontos adicionais na seleção.

Os selecionados estudarão linguagens de programação Python e Javascript e terão a oportunidade de estagiar na sede da empresa em São José dos Campos (SP). Os participantes também poderão escolher um dos oito cursos acadêmicos a distância da Faculdade Descomplica: Banco de Dados, Computação em Nuvem, Sistemas para Internet, Jogos Digitais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação, para início dos estudos em 2022.

Os aprovados poderão ser efetivados já no primeiro ano do programa, a depender do desempenho. Interessados podem fazer a inscrição por meio de um formulário disponível no site do Buser até 30 de dezembro. Os selecionados serão conhecidos após a divulgação dos resultados do Enem.

Quem não for selecionado no processo seletivo da Buser em parceria com o Descomplica, pode se inscrever para um dos cursos da Faculdade Descomplica com bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. As inscrições ficam disponíveis ao longo do ano e não é necessário apresentar a nota do Enem. Basta acessar o site do Educa e fazer a inscrição.

