Horário de comércio será ampliado e festas serão proibidas, anuncia governo

O horário de funcionamento do comércio será ampliado no fim de ano para que o público tenha mais opções de horário e evite aglomerações, anunciou hoje o governador Camilo Santana. Por outro lado, não serão permitidas festas, nem eventos sociais e corporativos nesse período.

De acordo com o governador, o atual decreto terá sua validade prorrogada e um novo decreto será publicado ainda nesta sexta, específico para o período de 15 de dezembro a 4 de janeiro, em virtude das datas do Natal e Ano Novo.

Informações sobre as deliberações do Comitê da Saúde sobre o decreto estadual relativo à Covid. pic.twitter.com/2SjOwetA43 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 11, 2020

"O objetivo desse decreto especial é evitar a maior propagação do vírus neste período de fim de ano, principalmente no momento em que há aumento de casos em todo o Brasil e no mundo. As medidas foram planejadas de forma a respeitar as normas sanitárias, buscando preservar ao máximo a economia e os empregos", escreveu o governador.

Durante esta semana, o governo se reuniu com representantes do setor produtivo para elaborar protocolos sanitários específicos para o fim de ano, marcado pela maior movimentação no comércio e celebrações. Como o Diário do Nordeste adiantou, a perspectiva era de endurecimento das regras, segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Taiene Righetto.