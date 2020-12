Fiscalização de aglomerações e eventos será intensificada a partir deste fim de semana no Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), vão intensificar as ações de fiscalização e monitoramento de aglomerações a partir deste fim de semana. O planejamento foi discutido durante a manhã desta sexta-feira (11), em reuniões online realizadas entre a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), MPCE e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Em Fortaleza, serão fiscalizados eventos em diferentes áreas, a partir do histórico e georreferenciamento de locais onde existem mais registros de aglomerações. Sesa e Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) atuarão conjuntamente na Capital, fiscalizando, principalmente bares e restaurantes, uso de máscaras, aglomerações e cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos.

"Infelizmente, houve aumento de casos de Covid-19 no Brasil. Portanto, o período de Natal, excepcionalmente, deve ser cercado de cuidados e devem ser mantidas as medidas de distanciamento social", considera o promotor de Justiça, Eneas Romero.

Já no Interior, a atuação será feira pelo MPCE em parceria com as Vigilâncias Estadual e Municipal, além da Polícia Militar (PM).

O plano foi traçado durante reunião virtual com a participação do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (Caocidadania), promotor de Justiça Eneas Romero, do titular da Sesa, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, e de representantes da pasta e da Agefis.