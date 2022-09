Hidrotintas homenageia times cearenses em embalagens de massa corrida

Recurso indispensável para acabamentos de superfícies, a massa corrida é aplicada em paredes internas, eliminando qualquer irregularidade. Na Hidrotintas, o produto tornou-se sucesso de vendas ao lançar as novas embalagens com a identidade visual dos times Ceará e Fortaleza.

De acordo com Lucas Neto, responsável pelo Comercial e Marketing da marca, a massa corrida Ceará e a massa corrida Fortaleza foram lançadas para “trazer a paixão do torcedor para a parede”. As características do produto se mantêm, como baixo odor, cor branca, máximo rendimento e cobertura, porém, a roupagem mudou, ganhando as cores dos times cearenses.

“É um orgulho poder usar as marcas de times tão consagrados e amados pelos torcedores, não poderíamos estar mais contentes”, afirma Lucas Neto. Segundo o gestor, parte da renda com a venda desses produtos será devolvida aos times em forma de royalty, “para ajudá-los nos custos de manutenção dos times e, quem sabe, grandes contratações”, informa.

Massa corrida: para que serve

Antes de receber uma nova pintura, a massa corrida é o produto que se utiliza para preparar a superfície e deixá-la mais lisa e uniforme.

Uma das grandes vantagens da utilização da massa corrida é que ela é capaz de reduzir a porosidade da parede, evitando a absorção de muita tinta. Além disso, também confere mais agilidade ao processo de lixamento.

Sobre a Hidrotintas

Com 45 anos de fundação, a Hidrotintas tem atuação em todo o Norte e Nordeste, fabricando produtos com qualidade e tecnologia. Na linha de produção, possui látex, esmaltes sintéticos, texturas e massas niveladoras. Há mais de uma década, a fabricante possui o selo ISO 9001 e o Selo de Qualidade ABRAFATI.

Saiba mais em:

www.hidrotintas.com.br

instagram.com/hidrotintas

