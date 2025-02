Após licitação pioneira, Ceará amplia linhas de ônibus e vans intermunicipais

O Governo do Ceará ampliou a oferta de transporte intermunicipal após a realização de uma licitação pioneira no Nordeste, no ano passado, que estabeleceu novo modelo de pagamento para as empresas operadoras. A quantidade de linhas de ônibus aumentou 16,41%, passando de 67 para 78, enquanto as linhas de vans cresceram 68,75%, de 16 para 27.

O novo sistema de remuneração por quilômetro rodado foi determinante para a ampliação dos serviços e para a manutenção dos preços das passagens.

Aproximadamente 2,2 milhões de cearenses utilizam o transporte metropolitano. Com a nova modelagem, as empresas que operam na Região Metropolitana de Fortaleza passaram a ser remuneradas pelo serviço prestado, independentemente do número de passageiros transportados, como explica Hélio Holanda, coordenador de transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), realizadora da licitação.

Isso possibilitou a criação de novas linhas para locais que anteriormente não eram economicamente viáveis para as concessionárias. Além disso, parte da tarifa passou a ser subsidiada pelo governo estadual. Desde dezembro de 2022, as tarifas permanecem congeladas, com subsídios de 34% para os ônibus e 51% para o transporte complementar operado por vans.

Expansão da cobertura e novos itinerários

Com a ampliação da rede de transporte, quatro novos municípios passaram a contar com o serviço de ônibus metropolitano: Paracuru, Paraipaba, São Luiz do Curu e Trairi. Localidades como Serrote, Salgado, Cágado (São Gonçalo do Amarante), Orgulho do Ceará e Guanacés também foram contempladas.

Outro destaque da expansão foi a retomada dos ônibus "corujões" nos municípios de Caucaia e Maracanaú. Antes da licitação, esses serviços não estavam disponíveis. Agora, os coletivos operam diariamente entre 1h15 e 3h45 da manhã, atendendo trabalhadores e demais usuários que necessitam de transporte nesse horário.

Segundo a Arce, responsável pela fiscalização do transporte intermunicipal, o novo modelo trouxe previsibilidade econômica e segurança jurídica para as concessionárias.

Linhas Corujão

A retomada das linhas noturnas beneficiou especialmente os municípios de Maracanaú e Caucaia. As rotas disponíveis são:

Para Maracanaú:

Linha 32601 – Corujão Fortaleza/Conj. Carlos Jereissati via CE-065

Linha 32602 – Corujão Fortaleza/Conj. Novo Maracanaú via CE-060

Para Caucaia: