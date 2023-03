Haddad propõe taxar mercado de aposta eletrônica de jogos esportivos para compensar mudanças no IR

O ministro da Fazenda Fernando Haddad propôs, nesta quarta-feira (1º), taxar o mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos para compensar perdas com as mudanças anunciadas na tabela do Imposto de Renda. As informações são do portal Uol.

"Vou regulamentar. Reajustamos a tabela do IR, e isso tem uma perda pequena, mas tem. Vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam imposto, mas levam uma fortuna do país. [...] Jogo no mundo inteiro é tributado", afirmou o ministro à publicação.

Segundo Haddad, o objetivo é realizar a regulamentação ainda neste mês. A pasta calculou que a tributação traria uma arrecadação "da ordem de bilhões" de reais. "Não muitos [bilhões], mas alguns", argumentou.

Reajuste do salário mínimo e da faixa de isenção do IR

No último dia 16 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o reajuste extra no valor do salário mínimo, que passa de R$ 1.302 para R$ 1.320. O mandatário também informou que a isenção do Imposto de Renda subirá para R$ 2.640 — correspondente a dois salários mínimos.

O aumento do piso nacional deve ser implementado a partir de 1º de maio. Em janeiro, o valor do benefício já havia sido reajustado. O petista ainda detalhou que, ao longo do mandato, a isenção do IR deve aumentar, progressivamente, até atingir os R$ 5 mil.

A elevação da faixa de isenção do IR até R$ 5 mil foi uma das promessas de campanha do petista, que seguiu sendo repetida nas primeiras semanas do governo.