Grupo Americanas perde R$ 100 milhões por dia com sites fora do ar, dizem analistas

Com a suspensão dos sites das Lojas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato (empresas do grupo), analistas avaliaram que a perda do grupo com os portais fora do ar tenha sido de R$ 100 milhões por dia.

De acordo com informações do jornal O Globo, balanço revela que 77% do valor bruto das mercadorias comercializadas vieram do e-commerce no terceiro trimestre do ano passado.

Para os analistas, a falta de informação sobre ataque pode afetar a imagem do grupo, pois nos últimos dias a empresa recebeu muitas queixas sobre a falta de canais para ter informações sobre a situação.

Essas reclamações foram feitas tanto por consumidores como por revendedores que usam as plataformas da empresa. Estima-se que esses parceiros tenham registrado perdas diárias de R$ 56 milhões.

Valor de marcado

O grupo Americanas S.A. amarga uma perda de pelo menos R$ 3,488 bilhões em valor de mercado, apontam dados da consultoria Economática. O grupo terminou o pregão da última terça-feira (22) avaliado em R$ 26,4 bilhões.

Sites no ar

Os sites das Lojas Americanas e do Submarino voltaram a funcionar na manhã desta quarta-feira (23) depois de passarem quatro dias fora do ar. O grupo Americanas informou que está restabelecendo "gradualmente e com segurança" seus ambientes de e-commerce. Shoptime e Sou barato seguem com sites suspensos.

Atraso na entrega

O grupo Americanas S.A. informou que site fora do ar pode atrasar entrega de pedidos, mas as lojas físicas da marca não foram afetadas e operam normalmente.