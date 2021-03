Governo federal libera mais profissionais para trabalhar aos domingos e feriados; veja lista

Os trabalhadores de lotéricas, salões de beleza, call center, academias, construção civil e comércio varejista no geral estão autorizados a trabalhar aos domingos e feriados, de acordo com portaria do governo federal, publicada no "Diário Oficial da União". As mudanças valem desde 1º de março, e agora já são 122 categorias incluídas. No entanto, estas regras valem para condições normais de funcionamento da atividade econômica, devendo ser respeitados os decretos de isolamento de cada estado.

Remuneração e escala nos fins de semana

Estes profissionais, quando trabalharem aos domingos, serão remunerados como nos dias de semana, além de ter direito a uma folga remunerada na semana seguinte.

Além disso, os trabalhos aos domingos e feriados devem ser organizados em escala de revezamento ou folga e cada funcionário deve ter, pelo menos, um domingo de folga por mês.

Para as empresas, a portaria amplia as possibilidades de funcionamento e permite ao patrão escolher pagar o funcionário em dobro pelo domingo trabalhado ou conceder uma folga na semana.

O que muda para os trabalhadores

As categorias profissionais que antes precisavam de autorização da Secretaria do Trabalho ou de acordos coletivos para trabalhar aos domingos e feriados agora têm autorização permanente.

Atividades incluídas

Indústria da cerâmica em geral, excluídos os serviços de escritório

Indústria do chá, incluídos os serviços de escritório

Indústria têxtil em geral, excluídos os serviços de escritório

Indústria do tabaco, excluídos os serviços de escritório

Indústria do papel e papelão, no setor de purificação e alvejamento, incluídas as operações químicas propriamente ditas e as de supervisão e manutenção

Indústria química

Indústria da borracha, excluídos os serviços de escritório

Indústria de fabricação de chapas de fibra e madeira, excluídos os serviços de escritório

Indústria de gases industriais e medicinais, excluídos os serviços de escritório

Indústria de extração de carvão, excluídos os serviços de escritório

Indústria de alimentos e de bebidas

Atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização

Indústria de peças e acessórios para sistemas motores de veículos

Revendedores de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares

Comércio varejista em geral

Transporte público coletivo urbano e de caráter urbano de passageiros e suas atividades de apoio à operação

Controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre

Telecomunicações e internet

Agroindústria

Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais

Atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais

Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade

Academias de esporte de todas as modalidades

Produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios

Serviço de call center

Serviço relacionado à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas na portaria do governo

Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações

Mercado de capitais e seguros

Unidades lotéricas

Serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados

Atividades de construção civil