Ceará tem 837 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (8)

O Sine/IDT está ofertando 837 vagas de emprego em todo o Ceará nesta segunda-feira (8). Com oportunidades para diversos cargos no Estado, a instituição oferece 80 delas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Ao todo, 216 das seleções abertas para a disputa geral são registradas em Fortaleza, com destaque para os cargos de costureira de máquinas industriais (23); costureira geral (20); e auxiliar de linha de produção (10).

Para PCDs, a cidade disponibiliza ainda 40 oportunidades. Destas, com maiores quantidades acessíveis, 20 são para Operador de telemarketing ativo e receptivo, quatro para repositor em supermercado e três para atendente de loja.

Região Metropolitana

Já na Região Metropolitana, Maracanaú dispõe de 81 vagas de emprego. As funções mais demandadas são: costureiro, a máquina na confecção em série (15); costureiro de máquinas industriais (10); e soldador (4).

Para PCDs, o município tem outras 14, entre elas: ajudante de carga e descarga de mercadoria (5), pedreiro (5), e auxiliar de expedição (2).

Interior

No Interior, Sobral oferece 82 vagas de emprego. Os destaques são para vendedor pracista (33); eletricista de manutenção de linhas elétricas(5); e representante comercial autônomo (5).

Para PCDs, há 15 oportunidades para auxiliar de linha de produção (15).

Como se candidatar

Os interessados podem conferir a lista completa de oportunidades e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial nas unidades da instituição também está disponível, mas é necessário agendamento prévio.

Já o Sine Municipal suspendeu o atendimento presencial durante a vigência do decreto de isolamento social no Ceará. As quatro unidades do Município estarão fechadas no período, mas alguns serviços poderão ocorrer de forma remota.

Solicitações de seguro-desemprego e busca de vagas no mercado de trabalho poderão ser realizadas pelo:

E-mail: sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br

Telefone: (85) 3105-3712 ou via WhatsApp (85) 98513-4385 (não recebe ligações), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso às informações sobre os benefícios ofertados, prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online.