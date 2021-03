Março começa com 785 vagas de emprego abertas em todo o Ceará

O Sine/IDT está ofertando 785 vagas de emprego em todo o Ceará nesta segunda-feira (1º). As oportunidades são para os mais diversos cargos, e 72 delas são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra o maior número de postos de trabalho: são 266. Os cargos em destaque são costureira em geral (25), costureira de máquinas industriais (24), auxiliar de linha de produção (20), vendedor pracista (17) e técnico de enfermagem (15).

A Capital tem ainda 44 vagas exclusivas para PCDs, sendo 20 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Região Metropolitana

Em Maracanaú, as empresas dispõem de 51 oportunidades de emprego. As funções com maior demanda são de costureira de máquinas industriais (10) e consultor de vendas (06). Entre as vagas abertas, também há oportunidades para cargos de ajudante de carga e descarga de mercadoria (03), assistente de vendas (03), tapeceiro de móveis (03) e vendedor pracista (03).

Na região do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, há 62 vagas de emprego disponíveis. Há vagas para técnico mecânico (05), coordenador de serviços de manutenção (04), soldador (04), técnico em segurança do trabalho (04), entre outras.

Interior

No Interior, Sobral oferece 99 vagas de emprego. O destaque é para o cargo de vendedor pracista, com 36 vagas.

Para PCDs, há 19 oportunidades para as seguintes ocupações: auxiliar de linha de produção (15), repositor de mercadorias (2), operador de vendas (1), atendente de lojas (1).

Os interessados podem conferir a lista completa de oportunidades e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial nas unidades da instituição também está disponível, mas é necessário agendamento prévio.