Governo Federal anuncia ampliação da redução do IPI para 35%

O Governo Federal decidiu ampliar para 35% a redução do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para uma lista de artigos. O percentual anterior era de 25%. O decreto com a medida foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (29), e entra em vigor no próximo domingo (1º).

O aumento do índice já havia sido anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na quarta-feira (27). No entanto, o gestor tinha mencionando que o aumento seria menor, cerca de 33%. As informações são do portal G1.

O novo corte beneficia uma série de produtos industrializados, como:

Aparelhos de TV e de som

Armas

Artigos de metalurgia

Brinquedos

Calçados

Carros

Máquinas

Móveis

Tecidos

Conforme o Governo Federal, a medida tem o objetivo de auxiliar na recuperação econômica do País. Segundo os cálculos da equipe econômica, a redução representa uma diminuição na arrecadação de impostos de:

R$ 15, 2 bilhões em 2022;

R$ 27,3 bilhões em 2023;

R$ 29,3 bilhões em 2024.

"A presente medida objetiva estimular a economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores", declarou a Secretaria de Governo, em nota.

Em fevereiro deste ano, o publicou a primeira redução do IPI, um percentual de 25%.

O que é o IPI?

O imposto incide sobre produtos industrializados e costuma ter o valor repassado para os consumidores no preço final das mercadorias. O tributo possui várias alíquotas, que variam, majoritariamente, entre zero a 30%, mas podem chegar a 300% no caso de produtos nocivos à saúde.

Segundo a legislação, o Governo Federal pode alterar o IPI por decreto, sem a necessidade de submeter a medida ao Congresso. Também não é preciso apontar uma fonte de receita que compense a redução da arrecadação.

