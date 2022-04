Famílias de dependentes com autismo podem pedir autorização para saque do FGTS; veja como fazer

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) não está entre condições de saúde previstas legalmente para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas a necessidade de famílias que têm dependentes com autismo para custear o tratamento é considerada pela Justiça, segundo a Folha de S. Paulo.

Em março deste ano, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, proferiu decisão unânime liberando a retirada do recurso ao pai de um menino com TEA.

Esse não foi o único entendimento jurídico favorável às famílias. Segundo o jornal, todos os cinco tribunais regionais federais têm sentenças autorizando o saque para famílias com dependente que tem autismo.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, não tem previsão específica para essas circunstâncias, mas permite a avaliação de situações não descritas.

Contudo, conforme relatos, há uma demora para conseguir retirar o fundo. No caso citado acima, foram três anos, com início do processo em 2019.

Outros pais ouvidos esperaram oito meses pela decisão. O processo é longo porque passa primeiro pela recusa da Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira responsável pela operacionalização do fundo.

Como não há previsão legal neste caso, a CEF tem de recusar as situações não enquadradas na lei. Mas os pais e responsáveis podem entrar na Justiça comprovando a condição e a necessidade de obter o recurso para o tratamento dos filhos ou outros dependentes.

O transtorno exige tratamento multidisciplinar, incluindo medicamentos, psicoterapias e fonoaudiologia, entre outros.

Quais situações permitem o saque do FGTS

O FGTS é uma espécie de poupança compulsória que garante ao trabalhador a utilização do recurso em situações importantes, como alguns problemas de saúde ou a aquisição da casa própria. Pela legislação, ele pode ser retirado nos seguintes casos:

Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;

Doença de Parkinson;

Espondiloartrose anquilosante (espondilite anquilosante/ancilosante);

Estado avançado da Doença de Paget (osteíte deformante);

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatia grave;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Tuberculose ativa;

HIV/Aids;

Câncer;

Doença em estágio terminal.

Como entrar na Justiça para retirar o FGTS neste caso

A ação pode ser movida em um Juizado Especial Federal, sem necessidade de advogado, mas somente em pedidos de até 60 salários mínimos (R$ 72.720).

Processos com valores superiores a esse devem entrar em uma vara da Justiça Federal, necessitando de um advogado.

Os documentos necessários para entrar com a ação são:

Documento de identidade (RG ou CNH, incluindo CPF);

Carteira de trabalho (pode ser a versão digital);

Comprovante de residência atualizado (ideal que seja de, no máximo, três meses);

Extrato do FGTS (que pode ser obtido no site da Caixa ou no aplicativo FGTS);

Cópia dos exames médicos, laudos ou dados clínicos que tenham sido informados no formulário "Relatório Médico de Doenças Graves para Solicitação de Saque do FGTS";

Caso o pedido tenha como fundamento a doença ou transtorno de um dependente, será necessário um comprovante da relação de dependência (como certidão de nascimento ou de adoção).