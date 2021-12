Governo do Estado libera vale-gás social para mais de 200 mil famílias; veja lista

O Governo do Estado divulgou, nesta sexta-feira (10), a lista dos beneficiários do programa vale-gás social. Ao todo, 201.259 tíquetes serão distribuídos no primeiro lote do benefício como política pública permanente, que garante três botijões por ano a pessoas em situação de vulnerabilidade. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) em suas redes sociais.

A lista de beneficiários pode ser consultada no site da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A pasta entregará os vales às prefeituras, que repassarão às mãos da população local.

Serão beneficiadas as famílias do Cartão Mais Infância, os jovens do programa Superação e as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que possuem renda per capita de até R$ 100,25. A cada edição do Vale-Gás, cada família receberá um tíquete para recarga.

"No total, nas duas fases anteriores do vale-gás social, mais de 500 mil tíquetes foram distribuídos à nossa população. Não temos medido esforços para ajudar os cearenses que mais precisam", destacou Camilo.

Política pública permanente

A Mensagem do Governo que tornou permanente a política do Vale-Gás Social foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) no dia 1º se setembro.

Instituído por lei em abril do ano passado, por conta da pandemia de Covid-19, o benefício foi renovado em março deste ano, permitindo a aquisição e distribuição de botijões de gás à população de baixa renda. Na último dia 24 de agosto, o governador assinou o novo projeto de lei.

