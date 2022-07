Governo antecipa pagamento do Auxílio Brasil em agosto; veja novas datas

O Governo Federal antecipou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil em agosto. As novas datas estão no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25). Não houve alterações, até então, nos prazos dos próximos meses.

Beneficiários do programa devem estar atentos. O adiantamento é de nove a 11 dias, dependendo do final do Número de Identificação Social (NIS).

Veja o calendário de agosto

Final de NIS 1 - 09/08

Final de NIS 2 - 10/08

Final de NIS 3 - 11/08

Final de NIS 4 - 12/08

Final de NIS 5 - 15/08

Final de NIS 6 - 16/08

Final de NIS 7 - 17/08

Final de NIS 8 - 18/08

Final de NIS 9 - 19/08

Final de NIS 0 - 22/08

Veja o calendário completo dos pagamentos do Auxílio Brasil

Legenda: Calendário completo de pagamento do Auxílio Brasil. Foto: Reprodução/Diário Oficial da União

Valor vai aumentar

Neste mês de agosto, o valor mínimo do Auxílio Brasil deve aumentar de R$ 400 para R$ 600. A mudança atende à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) batizada de "PEC Kamikaze", que altera os repasses dos benefícios sociais em ano eleitoral.

O acréscimo está autorizado somente até o fim deste ano.