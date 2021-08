GOL e Voepass anunciam voos para Jericoacoara na Rota das Emoções

Com voos saindo de Fortaleza, a GOL Linhas Aéreas e a Voepass anunciaram, a partir de 5 de dezembro deste ano, lançamento de operações da Rota das Emoções, roteiro que abrange destinos do Nordeste: Jericoacoara (CE), Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA).

A operação conecta ainda as capitais do Maranhão e do Piauí em voos com capacidade para 70 passageiros cinco vezes por semana, às segundas, quintas e sextas-feiras, aos sábados e domingos.

Para incrementar de forma consistente os novos destinos turísticos atendidos, a Voepass também planeja disponibilizar ao viajante a compra do Passaporte das Emoções, que permitirá ao Cliente flexibilidade na programação da sua viagem dentre os destinos do roteiro.

De acordo com comunicado das companhias, as passagens aéreas começarão a ser vendidas nos próximos dias e podem ser adquiridas pelos canais da GOL, da Voepass e de agências de viagem.

Vacinação de colaboradores

A GOL anunciou ainda que vai exigir vacinação completa contra a Covid-19 dos colaboradores a partir de novembro deste ano. De acordo com a companhia, o requisito reforça os protocolos estabelecidos desde o início da pandemia.

Para isso, ao longo de setembro e outubro será reforçada a campanha interna de conscientização e estímulo à vacinação para os funcionários. Segundo a empresa, mais de 80% dos colaboradores já estão vacinados com pelo menos uma dose do imunizante.

"O decréscimo significativo no número de casos, especialmente nas formas mais graves de manifestação da doença, está diretamente relacionado ao avanço da vacinação. A Companhia, portanto, encoraja com veemência a adesão de seus Colaboradores, Clientes e de toda a sociedade ao Programa Nacional de Imunização (PNI)", afirmou em comunicado.