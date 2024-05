Gol e Azul anunciam acordo para compartilhar rotas e programas de fidelidade; entenda

As companhias aéreas Gol e Azul anunciaram, no fim da noite dessa quinta-feira (22), que firmaram um acordo de cooperação comercial que conectará, a partir de junho, as malhas aéreas delas no Brasil. Ou seja, clientes poderão adquirir passagens de uma em voos operados pela outra, ampliando, assim, a oferta de trajetos de ambas.

Chamada de codeshare, a parceria inclui as rotas domésticas exclusivas das companhias — operadas por uma das duas empresas e não a outra. Segundo o anúncio, os consumidores poderão se beneficiar da parceria comercial a partir do fim do próximo mês, quando a oferta estará disponível nos canais de vendas das companhias aéreas.

Com a mudança, um cliente poderá, por exemplo, adquirir um bilhete pela Gol saindo de Brasília (DF), fazer escala em Manaus (AM), onde troca de aeronave e, pela Azul, segue para Tabatinga (AM).

Além do compartilhamento de trajetos, a medida também incluí os programas de fidelidade dos dois empreendimentos, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar trechos inclusos na cooperação.

"Esse acordo vai trazer enormes benefícios para os nossos clientes. [...] Com a malha altamente conectada da Azul servindo a maioria das cidades no Brasil e a forte presença da GOL nos principais mercados brasileiros, nossas ofertas complementares vão trazer aos clientes a mais ampla gama de opções de viagem", analisa o presidente da Azul, Abhi Shah.

A Gol e a Azul sempre estiveram comprometidas em expandir o mercado de aviação brasileiro. Este acordo de codeshare vai proporcionar aos clientes acesso a ainda mais opções para viajar pelo nosso país." Celso Ferrer CEO da Gol

Atualmente, as companhias realizam cerca de 1,5 mil decolagens diárias. Com o acordo, o número de oportunidades de viagens deve subir para 2,7 mil em apenas uma conexão, conforme o anúncio.

Essa não é a primeira vez que a Azul firma um acordo de codeshare no Brasil. Em 2020, a companhia e a chilena Latam também uniram as rotas e os programas de fidelidade durante a pandemia de covid-19. No entanto, a parceria foi desfeita menos de um ano depois.