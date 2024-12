Gerardo Bastos promove campanha de Natal com descontos de até 50% em pneus

Com as festas de fim de ano se aproximando, muitas famílias se preparam para pegar a estrada. É o momento ideal para revisar o veículo e garantir que tudo esteja em ordem para uma viagem segura. Pensando nisso, a Gerardo Bastos, referência em pneus e serviços automotivos, lança uma campanha especial de Natal com descontos que chegam a 50%.

Entre as principais ofertas está o desconto de 50% na compra do segundo pneu da linha Scorpion Pirelli (aro 17 ou superior). A promoção atende especialmente quem deseja equipar seu SUV com qualidade e economia. A empresa também oferece 15% de desconto em peças e serviços, além de um filtro gratuito na troca de óleo.

Os donos de veículos convencionais podem aproveitar os preços competitivos que se mantêm mesmo diante da alta demanda do período. Para os carros de passeio, o pneu Pirelli 175/65 R14, por exemplo, está disponível por R$ 375,00, mantendo os valores promocionais praticados ao longo do semestre.

“Na compra de dois pneus SUV, linha Scorpion, a partir do aro 17, a segunda unidade sairá com 50% de desconto. A ideia é dar oportunidade para o cliente da linha SUV de passar as festas de fim ano em segurança”, conta Caio Santos, gerente-geral de varejo da empresa.

Com 57 anos de tradição, a Gerardo Bastos reforça seu compromisso com segurança e qualidade, oferecendo não apenas pneus, mas também serviços completos para o veículo. As promoções estão disponíveis nas oito lojas da rede.“Aqui, de fato, um pneu é um pneu. O impacto da marca proporciona segurança ao nosso cliente, principalmente quando associamos isso às viagens para as festas de final de ano”, finaliza Caio.

Mais informações:

Site: https://www.gerardobastos.com.br/

Instagram: @grupogerardobastos

Telefone: (85) 4006-0006

WhatsApp: (85) 99192-2307