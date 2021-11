Franquias: como funcionam e como franquear meu negócio? Tire dúvidas

Quando um empresário observa que o seu negócio está com um bom faturamento anual, o próximo passo pode ser iniciar uma nova franquia da empresa.

A franquia é um modelo de negócio que comercializa o direito de uso de uma marca do proprietário (franqueador) a um investidor (franqueado). Com isso, o franqueado pode replicar em diferentes locais o formato e o mercado utilizado pelo negócio.

Este negócio abrange diversos segmentos de mercado e têm como principal característica a padronização de processos e de produtos.

Veja abaixo um pouco mais sobre este modelo de negócio que está revolucionando as formas de vender produtos e serviços.

O que é franquia?

A franquia é uma estratégia que comercializa o direito de uso de uma marca, patente, infraestrutura, know-how e direito de distribuição. Consiste em um arranjo comercial no qual a rede franqueadora concede ao franqueado uma parcela do seu negócio.

O modelo pode ser classificado ainda como uma espécie de clonagem de negócio, fazendo com que o serviço possa ser replicado em diferentes localidades.

Lei de Franquias

O segmento é regulamentado no país pela Lei de Franquias (nº 8.955/94). O Artigo 2º da legislação define o franchising como:

“O sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.”

Segmentos

O franchising brasileiro é dividido em onze segmentos:

Alimentação;

Saúde, Beleza e Bem Estar;

Serviços e Outros Negócios;

Moda;

Hotelaria e Turismo;

Serviços Educacionais;

Casa e Construção;

Serviços Automotivos;

Comunicação, Informática e Eletrônicos;

Entretenimento e Lazer;

Limpeza e Conservação.

Como funciona o modelo de franquias?

O modelo de franquia funciona através de uma relação de interdependência entre a marca e o investidor. As unidades da rede são gerenciadas pelos franqueados. Sendo assim, representam a parte que investe e trabalha nas lojas.

Por conta do uso da imagem da marca do negócio, é comum a cobrança de royalties por parte da rede. A taxa é calculada de acordo com o faturamento bruto da unidade, sendo cobrada mensalmente.

Uma das características desse modelo de negócio é a limitação da autonomia das unidades, tendo em vista que devem obedecer a uma série de normas e padrões instituídos pela marca.

Vale lembrar que a rede franqueadora é responsável por fornecer suporte aos franqueados, desde as tarefas operacionais relacionadas à produção, até às questões relacionadas à gestão administrativa, contábil e financeira.

Esse suporte pode ocorrer por meio de manuais, treinamentos EAD ou presenciais. O objetivo é preparar o empreendedor para que ele conheça profundamente a marca, sua estrutura, seu modelo de negócio, para que tenha o know-how necessário para levar o negócio adiante.

Benefícios de ter uma franquia

Para o franqueado

Não precisa ter experiência no setor escolhido;

Começar um negócio já experimentado, possibilitando um início com menos riscos;

Marketing cooperado com a rede;

Suporte técnico, administrativo e de gestão da rede franqueadora;

Indicação de fornecedores e equipamentos.

Para o franqueador

O franqueador ganha com a expansão rápida aliada a menores investimentos;

Descentraliza as gestões;

Potencializa a eficiência da operação;

Concentração na produção e no desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Formatos de franquias

Lojas físicas;

Quiosques;

Food Trucks;

Containers;

Home-based (Franquia doméstica);

Principais taxas do franchising.

Taxa de Franquia

A Taxa de Franquia é uma cobrança paga pelo franqueado logo após a assinatura do contrato de adesão. É um valor fixo e único, que corresponde à concessão para o uso da marca. Este encargo faz parte do investimento inicial para abertura da unidade.

Royalties

Os Royalties são o pagamento, em determinados períodos, realizado pelos franqueados às suas respectivas redes franqueadoras. São pagos regularmente em razão da contínua exploração da marca e do suporte recebido.

Fundo de Propaganda/Fundo de Marketing

O Fundo de Propaganda corresponde a um valor arrecadado mensalmente dos franqueados para investir em ações institucionais que promovam a marca, seus produtos e conceitos de modo geral.

