Fortaleza recebe caminhão do Serasa Limpa Nome; devedores podem quitar dívidas por R$ 100

Entre os próximos dias 12 e 16 de dezembro, Fortaleza recebe o caminhão do feirão Serasa Limpa Nome, e consumidores podem quitar dívidas por R$ 100, a depender da empresa. 1,2 de milhão de moradores da Capital cearense estão inadimplentes e somam mais de R$ 4,9 milhões em débitos.

A segunda fase do evento, que está em sua 30ª edição, ocorre na Praça José de Alencar. Entre terça e sexta, consumidores serão atendidos das 9h às 18h, enquanto no sábado o horário termina 13h. Para negociar, os devedores precisam comparecer ao local portando documento com foto.

As contas que podem ser pagar até R$ 100 são as de empresas de telecomunicação. Elas representam 39,76% do total do disponibilizado para negociação presencial em Fortaleza. De acordo com a Serasa, 4,7 milhões de consumidores de todo o Estado têm chance nessa modalidade.

Como saber se posso participar?

Quem desejar participar do Serasa Limpa Nome em Fortaleza deve conferir se está apto por meio do site da empresa ou do aplicativo Serasa.

Estão disponíveis dívidas negativadas, que foram inscritas em cadastros de inadimplência em credoras, e dívidas atrasadas, aquelas que não negativam, mas ainda existem.

Dívidas no Ceará

Conforme a Serasa, 45,99% da população adulta no território cearense está inadimplente, o equivalente a mais de 3,2 milhões de pessoas.

Em média, o morador do Ceará deve R$ 4,3 mil. A maioria se concentra em três setores: água, luz e gás (33,71%), bancos (26,35%) e financeiras (15,95%).

Só na Capital, o valor médio da dívida por pessoa chega a R$ 5,110,62.

Serviço

Caminhão Serasa Limpa Nome em Fortaleza