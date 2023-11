Fortaleza lidera geração de empregos formais entre as capitais do Norte e Nordeste em 2023

Fortaleza foi a capital do Norte e Nordeste com maior em geração de empregos no acumulado de janeiro a setembro 2023. O saldo é de 25.104 empregos formais gerados, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta semana.

O saldo de vagas formais da Capital em 2023 equivale a 52% do que foi gerado no Ceará no período - 48.159. Também lideram a geração de empregos no Estado as cidades de Juazeiro do Norte (1.933), Maracanaú (1.747), Caucaia (1.497) e Eusébio (1.228).

Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, aponta que os números são fruto de investimento em capacitação e crédito orientado. O gestor celebra a marca de 100 mil empregos desde 2021.

Fortaleza está entre as 5 capitais que mais geraram empregos em setembro

No mês de setembro, Fortaleza ficou em quarto lugar no ranking nacional, com 4.369 trabalhos formais gerados, saldo de 27.319 admissões e 22.950 desligamentos. A Capital ficou atrás apenas de São Paulo (14.783), Rio de Janeiro (8.416) e Recife (4.378).

Veja também

A maioria dos postos gerados é do setor de serviços (2.096). Em seguida, está o comércio (964), a indústria (890) e o ramo da construção (426).

O saldo de setembro foi o segundo maior de 2023 para Fortaleza. A Capital se recuperou de um início de ano fraco, com apenas 867 empregos formais gerados de janeiro, e desde março mantém o saldo acima de 2 mil.

Contribuindo para a liderança no acumulado, Fortaleza teve o maior saldo de empregos entre as capitais do Nordeste de março a agosto.

Geração de empregos por capital do Nordeste em 2023