Fortaleza e Amontada estão entre as cidades mais reservadas no Airbnb no fim do ano; veja ranking

O Ceará tem duas cidades no ranking de destinos tendências divulgado pela plataforma Airbnb, empresa especialista em reserva de viagens.

Além de Fortaleza, outro destaque é Amontada, município onde fica a famosa vila de Icaraizinho de Amontada e Moitas. No local, entre muitos atrativos, os turistas podem realizar o passeio no manguezal que foi apelidado, carinhosamente, de “Túnel do Amor”.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, ressalta que o trabalho de promoção do estado está sendo essencial para esse resultado.

“Amontada é uma das nossas apostas. O destino está na nova campanha do Ceará que estamos rodando pelo país e no mundo, em feiras, eventos e capacitações, assim como Fortaleza. É sempre muito significativo ver o trabalho de promoção apresentando resultados”, frisa.

O ranking foi elaborado com base em buscas feitas por hóspedes brasileiros na plataforma, entre 1º de janeiro a 15 de setembro de 2023, para check-in entre 1º de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso significa dizer que ambas as cidades cearenses estão na categoria “mais reservadas”.

Fortaleza aparece na terceira colocação do ranking, atrás apenas de Gramado (RS) e Mairiporã (SP). Já Amontada aparece na quinta colocação.

Em termos regionais, o Ceará lidera com ambas cidades à frente dos demais destinos nordestinos citados no levantamento.

