Fortaleza é a segunda capital do Nordeste com o maior número de farmácias; veja ranking

Fortaleza é a segunda capital do Nordeste com o maior número de farmácias, totalizando 996 estabelecimentos, segundo pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (BVC) e realizada pela empresa Cognatis. Em primeiro lugar, aparece Salvador.

Conforme o levantamento, no entanto, a Capital cearense tem 4 farmácias por cada 10 mil habitantes, o menor quantitativo entre as cidades pesquisadas.

Segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), Maurício Filizola, o volume de vendas cresce cerca de 10% por ano, impulsionando a expansão de grandes redes e a chegada de novas bandeiras.

“É um mercado é muito dinâmico, tanto as empresas locais quanto as fora estão ampliando sua participação. Por outro lado, população tem envelhecido e cuidado mais da saúde, incluindo a busca pelo bem-estar e artigos de beleza”, observa.

Veja também Ingrid Coelho Atacadão da Maraponga inaugura nesta terça-feira (28) Victor Ximenes Governo autoriza reajuste de 4,5% para medicamentos; aumento vale a partir de abril

Para Filizola, as vendas de cosméticos, perfumaria, maquiagem e outras variedades complementam o mix de produtos para se adequar às mudanças de comportamento do consumidor.

Alterações mercadológicas que atraem novos públicos. “Para se ter ideia, o Brasil tem quase 90 mil farmácias, enquanto o Ceará tem cerca de 3 mil”, destaca. Portanto, avalia, a tendência ainda é de “crescimento natural”.