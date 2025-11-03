Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Feirão Serasa Limpa Nome oferta descontos de até 99% em dívidas

Saiba como participar e renegociar débitos durante a ação.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 11:08)
Negócios
Imagem mostra mãos segurando múltiplos cartões de crédito de diferentes cores, incluindo um vermelho e dourado, ilustrando dívidas financeiras.
Legenda: As principais dívidas são em bancos e cartões de crédito (27,02%), seguidas por contas básicas como energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%).
Foto: Me dia/Shuttertstock.

Consumidores endividados podem renegociar suas dívidas, a partir desta segunda-feira (3), na nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome.

O maior mutirão de negociação de débitos segue até 30 de novembro com descontos de até 99% e opções de parcelamentos a partir de R$ 9,90. 

O evento é gratuito e acontece virtualmente, através do site e do aplicativo da Serasa, e também presencialmente, nas mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil. 

Como negociar minhas dívidas no Feirão Limpa Nome? 

Pela internet

Para aproveitar as ofertas, os consumidores podem consultar os canais oficiais da Serasa (detalhados abaixo) e negociar com descontos de forma online: 

Presencialmente

Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 7 mil agências dos Correios (confira os endereços aqui), que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa. 

Para realizar o atendimento, basta que o consumidor apresente um documento oficial com foto

As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

Quais contas podem ser renegociadas no feirão? 

O Feirão Limpa Nome da Serasa, ao todo, oferta negociações em 633 milhões de dívidas em segmentos como:

  • bancos
  • varejo;
  • telecomunicações;
  • financeiras;
  • concessionárias de serviços básicos. 

Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$ 9,90, conforme as condições de cada credor. 

Veja também

teaser image
Negócios

Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3)

teaser image
Negócios

O que vale mais a pena: comprar imóvel ou alugar e investir?

Especialistas orientam sobre educação financeira

Somente nesta segunda e terça-feira (4), a Serasa, em parceria com os Correios e a Febraban, promove uma operação especial de educação financeira em agências selecionadas de capitais brasileiras, além do Distrito Federal. 

Nesses locais, técnicos e especialistas estão à disposição para orientar a população sobre como organizar o orçamento, evitar o endividamento e manter o nome limpo após a negociação. 

A seguia, confira as agências onde o serviço de especialista está disponível no período: 

  • Fortaleza (CE) - AC Central (Rua Senador Alencar, 38 – Centro);
  • Aracaju (SE) - AC Central de Sergipe (Rua Laranjeiras, 229 - Centro);
  • Belo Horizonte (MG) - AC Presid. Juscelino Kubistchek (Avenida Afonso Pena, 1270 – Centro);
  • Blumenau (SC) - AC Blumenau (Rua Curt Hering, 315 – Centro);
  • Brasília (DF) - AC Central de Brasília (SBN, Quadra 1, Bloco A); 
  • Campo Grande (MS) - AC Estação Rodoviária (Rua Vasconcelos Fernandes, 226 - Amambaí);
  • Cuiabá (MT) - AC Cuiabá (Praça da República, 101); 
  • Curitiba (PR) - AC Marechal Deodoro (Rua Marechal Deodoro, 298 – Centro);
  • Florianópolis (SC) - AC Ingleses (Rodovia Armando Calil Bulos, 6201 – Ingleses do Rio Vermelho);
  • Goiânia (GO) - AC Central (Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 11. Setor Central);
  • João Pessoa (PB) - AC Água Fria (Rodovia 230 km24, S/N - Cristo Redentor);
  • Macapá (AP)  - AC Central (Av. Coriolano Juca, 125 – Macapá/AP);
  • Maceió (AL) - AC Central (Rua do Sol, 57 – Centro);
  • Manaus (AM) - AC Saldanha Marinho (Rua Barroso, 226 – Centro);
  • Natal (RN)  - AC Central (Av Engenheiro Hildebrando de Gois, 221 - Ribeira);
  • Palmas (TO)  - AC Palmas (QR AANO 20 AV Joaquim Teotônio Segurado, conjunto 1, 5-A);
  • Porto Alegre (RS)  - AC Azenha (Av. Professor Oscar Pereira, 44 – Porto Alegre/RS);
  • Recife (PE) - AC Central (Avenida Guararapes, 250 – Santo Antonio) 
  • Salvador (BA) - AC Central (Praça da Inglaterra, 2 – Ed. Sede dos Correios, Térreo) 
  • São Luís (MA) - AC Central (Av. Senador Vitorino Freire, 01 - Quadra B - Areinha)
  • São Paulo (SP) - AC Central (Praça do Correio, SN – Centro);
  • Teresina (PI) - AC Central Teresina (Avenida Antonino Freire, 1407);
  • Vitória/ES - AC Central (Avenida Jeronimo Monteiro, 310 – Centro). 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra mãos segurando múltiplos cartões de crédito de diferentes cores, incluindo um vermelho e dourado, ilustrando dívidas financeiras.
Negócios

Feirão Serasa Limpa Nome oferta descontos de até 99% em dívidas

Saiba como participar e renegociar débitos durante a ação.

Carol Melo
Há 1 hora
Egídio Serpa

Começou em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Irrigação

A 34ª edição do Conird reúne alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais do setor

Egídio Serpa
Há 2 horas
Gabarito ilustra matéria sobre concursos públicos com inscrições abertas em novembro
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em novembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

Forbes descobre o Ceará, sua indústria e sua união com Portugal

Revista revela as virtudes cearenses e informa que este é o estado que concentra maior número de empresas portuguesas

Egídio Serpa
03 de Novembro de 2025
A LGPD entrou em vigor ainda em setembro de 2020, mas apenas a partir de agosto deste ano as sanções previstas na lei começarão a valer
Victor Ximenes

Nordeste avança em governança de dados, mas infraestrutura ainda é gargalo

Estudo com 65 empresas revela estágio emergente de maturidade em dados na região

Victor Ximenes
03 de Novembro de 2025
Mão de pessoa branca despejando goma de tapioca branca na chapa, com caixa de ovos em uma bandeja em segundo plano.
Negócios

Com tapiocas a partir de R$ 2, carrinhos de rua são sustento e tradição em Fortaleza

Tapiocas de rua custam quase 80% menos que as de padaria.

Milenna Murta*
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa preenchendo um bilhete da Lotomania com uma caneta.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 8,5 milhões nesta segunda (3)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra possivelmente um condomínio/conjunto habitacional, com um gramado em frente e um simples parquinho de madeira onde crianças brincam. A foto foi tirada durante o dia.
Negócios

Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3)

Programa disponibilizará recursos para a realização de melhorias e obras em casas de todo o Brasil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Entre as Mulheres do Agro, Elmano abriu o coração na ExpoCariri

E mandou que a SRH estuder projeto da Faec para a criação de um Polo de Irrigação de 10 mil hectares em Mauriti e Missão Velha

Egídio Serpa
03 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concursos da semana no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades com salários de até R$ 5 mil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra a propaganda da Tele Sena, com Tiago Abravanel.
Negócios

Tele Sena de 34º Aniversário: confira o resultado deste domingo (02/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
02 de Novembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil

O bilhete era de Boa Viagem.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto que contém produtor rural Antônio Novato colhendo tomates em pomar de Guaraciaba do Norte.
Negócios

O que faz a cidade da Serra da Ibiapaba ser a 'capital cearense do tomate'?

Produção aumenta 360% em uma década em meio ao clima menos quente na divisa entre o Ceará e o Piauí.

Luciano Rodrigues
02 de Novembro de 2025
Aeronave da Latam levantando voo, ao fundo aparecer o aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Latam projeta crescimento em Fortaleza como um dos maiores do Brasil até 2027

A Secretaria do Turismo do Estado (Setur) fala em consolidar stopover.

Igor Pires
01 de Novembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1218 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6014, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6014, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2315 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 42,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2315 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 42,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1136 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 800 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1136 de hoje, 01/11; prêmio é de R$ 800 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6868, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 37,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6868, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 37,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2935 deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 34,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2935 deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 34,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3528, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3528, deste sábado (01/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 299 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 299 de hoje 01/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
01 de Novembro de 2025
Imagem aérea de região com empreendimentos residenciais em Fortaleza.
Negócios

Cearenses deixam de financiar R$ 500 milhões em imóveis com recursos da poupança

Retração foi maior que a média nacional.

Redação
01 de Novembro de 2025
Criança desfocada segura o cartão do Bolsa Família.
Negócios

Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro

Primeiros a receber serão os beneficiários com NIS final 1.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto de da mão de um pessoa preenchendo um bilhete da Loteria Federal Caixa Econômica.
Negócios

Mega da Virada pode alcançar prêmio histórico de R$ 1 bi; apostas começam neste sábado (1º)

Mudança em regra do Ministério da Fazenda aumenta percentual destinado à principal faixa de premiação.

Redação
01 de Novembro de 2025
Pessoa com cabelo castanho segurando a cabeça, cercada por papéis e objetos de escritório, demonstrando estresse ou frustração.
Negócios

Mutirão abre para renegociação de dívidas este mês; veja como participar

Ampla rede de atendimento oferece condições unificadas, descontos e prazos para negociação direta e assistida.

Ana Alice Freire*
01 de Novembro de 2025
Imagem de jogos e moedas.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 42,5 milhões neste sábado (01/11); confira

Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.

Redação
01 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ibama atrasa o trem da Ferrovia Transnordestina

Primeiro trecho da estrada de ferro que mudará economia da região Nordeste está pronto, mas não pode operar. Acredite.

Egídio Serpa
01 de Novembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3527 e levam mais de R$ 2 milhões cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
31 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 766 - Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 766 - Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 766 em 31/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
31 de Outubro de 2025