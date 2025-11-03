Feirão Serasa Limpa Nome oferta descontos de até 99% em dívidas
Saiba como participar e renegociar débitos durante a ação.
Consumidores endividados podem renegociar suas dívidas, a partir desta segunda-feira (3), na nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome.
O maior mutirão de negociação de débitos segue até 30 de novembro com descontos de até 99% e opções de parcelamentos a partir de R$ 9,90.
O evento é gratuito e acontece virtualmente, através do site e do aplicativo da Serasa, e também presencialmente, nas mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil.
Como negociar minhas dívidas no Feirão Limpa Nome?
Pela internet
Para aproveitar as ofertas, os consumidores podem consultar os canais oficiais da Serasa (detalhados abaixo) e negociar com descontos de forma online:
- www.serasalimpanome.com.br
- App Serasa no Google Play e App Store
- WhatsApp: Número oficial (11) 99575-2096
Presencialmente
Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 7 mil agências dos Correios (confira os endereços aqui), que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa.
Para realizar o atendimento, basta que o consumidor apresente um documento oficial com foto.
As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.
Quais contas podem ser renegociadas no feirão?
O Feirão Limpa Nome da Serasa, ao todo, oferta negociações em 633 milhões de dívidas em segmentos como:
- bancos
- varejo;
- telecomunicações;
- financeiras;
- concessionárias de serviços básicos.
Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$ 9,90, conforme as condições de cada credor.
Veja também
Especialistas orientam sobre educação financeira
Somente nesta segunda e terça-feira (4), a Serasa, em parceria com os Correios e a Febraban, promove uma operação especial de educação financeira em agências selecionadas de capitais brasileiras, além do Distrito Federal.
Nesses locais, técnicos e especialistas estão à disposição para orientar a população sobre como organizar o orçamento, evitar o endividamento e manter o nome limpo após a negociação.
A seguia, confira as agências onde o serviço de especialista está disponível no período:
- Fortaleza (CE) - AC Central (Rua Senador Alencar, 38 – Centro);
- Aracaju (SE) - AC Central de Sergipe (Rua Laranjeiras, 229 - Centro);
- Belo Horizonte (MG) - AC Presid. Juscelino Kubistchek (Avenida Afonso Pena, 1270 – Centro);
- Blumenau (SC) - AC Blumenau (Rua Curt Hering, 315 – Centro);
- Brasília (DF) - AC Central de Brasília (SBN, Quadra 1, Bloco A);
- Campo Grande (MS) - AC Estação Rodoviária (Rua Vasconcelos Fernandes, 226 - Amambaí);
- Cuiabá (MT) - AC Cuiabá (Praça da República, 101);
- Curitiba (PR) - AC Marechal Deodoro (Rua Marechal Deodoro, 298 – Centro);
- Florianópolis (SC) - AC Ingleses (Rodovia Armando Calil Bulos, 6201 – Ingleses do Rio Vermelho);
- Goiânia (GO) - AC Central (Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 11. Setor Central);
- João Pessoa (PB) - AC Água Fria (Rodovia 230 km24, S/N - Cristo Redentor);
- Macapá (AP) - AC Central (Av. Coriolano Juca, 125 – Macapá/AP);
- Maceió (AL) - AC Central (Rua do Sol, 57 – Centro);
- Manaus (AM) - AC Saldanha Marinho (Rua Barroso, 226 – Centro);
- Natal (RN) - AC Central (Av Engenheiro Hildebrando de Gois, 221 - Ribeira);
- Palmas (TO) - AC Palmas (QR AANO 20 AV Joaquim Teotônio Segurado, conjunto 1, 5-A);
- Porto Alegre (RS) - AC Azenha (Av. Professor Oscar Pereira, 44 – Porto Alegre/RS);
- Recife (PE) - AC Central (Avenida Guararapes, 250 – Santo Antonio)
- Salvador (BA) - AC Central (Praça da Inglaterra, 2 – Ed. Sede dos Correios, Térreo)
- São Luís (MA) - AC Central (Av. Senador Vitorino Freire, 01 - Quadra B - Areinha)
- São Paulo (SP) - AC Central (Praça do Correio, SN – Centro);
- Teresina (PI) - AC Central Teresina (Avenida Antonino Freire, 1407);
- Vitória/ES - AC Central (Avenida Jeronimo Monteiro, 310 – Centro).