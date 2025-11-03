Feirão Serasa Limpa Nome oferta descontos de até 99% em dívidas

Consumidores endividados podem renegociar suas dívidas, a partir desta segunda-feira (3), na nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome.

O maior mutirão de negociação de débitos segue até 30 de novembro com descontos de até 99% e opções de parcelamentos a partir de R$ 9,90.

O evento é gratuito e acontece virtualmente, através do site e do aplicativo da Serasa, e também presencialmente, nas mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil.

Como negociar minhas dívidas no Feirão Limpa Nome?

Pela internet

Para aproveitar as ofertas, os consumidores podem consultar os canais oficiais da Serasa (detalhados abaixo) e negociar com descontos de forma online:

www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: Número oficial (11) 99575-2096

Presencialmente

Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 7 mil agências dos Correios (confira os endereços aqui), que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa.

Para realizar o atendimento, basta que o consumidor apresente um documento oficial com foto.

As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

Quais contas podem ser renegociadas no feirão?

O Feirão Limpa Nome da Serasa, ao todo, oferta negociações em 633 milhões de dívidas em segmentos como:

bancos

varejo;

telecomunicações;

financeiras;

concessionárias de serviços básicos.

Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$ 9,90, conforme as condições de cada credor.

Veja também Negócios Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3) Negócios O que vale mais a pena: comprar imóvel ou alugar e investir?

Especialistas orientam sobre educação financeira

Somente nesta segunda e terça-feira (4), a Serasa, em parceria com os Correios e a Febraban, promove uma operação especial de educação financeira em agências selecionadas de capitais brasileiras, além do Distrito Federal.

Nesses locais, técnicos e especialistas estão à disposição para orientar a população sobre como organizar o orçamento, evitar o endividamento e manter o nome limpo após a negociação.

A seguia, confira as agências onde o serviço de especialista está disponível no período: