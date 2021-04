Feirão Limpa Nome do Serasa concede descontos de até 90% para quitar dívidas

O Serasa realiza Feirão Limpa Nome, com descontos de até 90%, para negativar dívidas de inadimplentes com diversas empresas. A ação inédita oferece a quitação das dívidas com parcelas a partir de R$9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90.

“Sabemos a importância desse serviço em um momento tão difícil e queremos estar ao lado dos brasileiros no processo para se conquistar uma vida financeira mais saudável”, afirma o gerente de marketing da Serasa, Matheus Moura.

Os acordos podem ser realizados pelo site, aplicativo, Whatsapp (11 99575-2096) ou ligação gratuita pelo número 0800 591 1222.

Inadimplência

De acordo com um levantamento realizado pela Serasa, mais de 62 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil. Pelo menos 1 milhão ficaram inadimplentes de fevereiro a março deste ano.

A média de débitos é de cerca de R$ 3.903,73 cada. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná são os que apresentam maior número de negativados.

COMO NEGOCIAR ONLINE

1. Acessar a plataforma Serasa Limpa Nome e realizar o cadastro.

2. Veja as condições para o pagamento da dívida e escolha como pagar.

3. Após a escolha, gere seu boleto que pode ser pago à vista ou parcelado.

4. Pague seu boleto.

