Feira Mulher em Foco retorna em dezembro com três eventos em Fortaleza

Com o propósito de expandir as oportunidades de empreendedorismo para o público feminino e fortalecer iniciativas na Capital, o Diário do Nordeste lança a nova edição da Feira Mulher em Foco, que realizará três feiras em Fortaleza no mês de dezembro.

O evento reúne dezenas de empreendedoras individuais e pequenos negócios comandados por mulheres, com o propósito de ampliar a renda, abrir portas e conquistar novos clientes para as profissionais. As datas e os locais de cada feira serão anunciados em dezembro.

A iniciativa conta com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza e leva às comunidades um acervo de produtos, serviços, gastronomia, artesanato, moda e beleza em uma programação gratuita e aberta ao público.

“Realizar novas edições reforça o impacto real que esse projeto tem gerado. Em cada evento, vemos mulheres ampliando renda, conquistando novos clientes e fortalecendo seus pequenos negócios, muitas vezes em contextos em que a visibilidade e as oportunidades ainda são escassas. Criar esse espaço de visibilidade é essencial, não apenas para expor produtos, mas, principalmente, para estimular autonomia e gerar oportunidades que transformam trajetórias de verdade”, explica Rayana Gadêlha, coordenadora de Projetos do Sistema Verdes Mares e uma das idealizadoras da Feira Mulher em Foco.

A Feira Mulher em Foco integra o Projeto Elas, uma das bandeiras institucionais do Sistema Verdes Mares. O projeto reúne iniciativas que estimulam a autonomia, a independência financeira e o protagonismo feminino em todo o Ceará, com diversas ações que buscam fortalecer as conquistas das mulheres, combater a violência de gênero e promover o empoderamento feminino.