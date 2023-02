Fábrica de calçados em Irauçuba fecha as portas e demite 59 funcionários

Mais uma indústria fechou as portas no Ceará neste início de ano. No dia 30 de janeiro, o Grupo Simples Passo, com fábrica em Irauçuba, encerrou as atividades e demitiu 59 trabalhadores no Estado.

Além da fábrica no Ceará, a empresa também fechou a sua sede em Birigui, interior de São Paulo. Os dois encerramentos totalizam 500 colaboradores desligados.

A Simples Passo, do segmento de calçados infantis, foi inaugurada em Irauçuba no ano de 2019 com a geração de 100 empregos diretos.

Em nota, o grupo informou que a decisão foi "motivada pelo atual cenário econômico do país, que apresenta muitas inconsistências e incertezas para o futuro das empresas".

A prefeita de Irauçuba, Patrícia Barreto, se pronunciou sobre o encerramento. Em nota, disse que recebeu "com muita tristeza" a informação e que "não adotará postura passiva" para atrair "novas parcerias para ocupar a estrutura deixada pela empresa". "Tentaremos superar o mais rápido possível este prejuízo na economia local, esforço e foco não faltarão".

A Simples Passo é a segunda indústria, pelo que se sabe, a fechar as portas no Ceará neste início de ano. Dia 10 de janeiro, a Guararapes, instalada em Fortaleza desde a década de 70, encerrou as atividades e desligou 2 mil funcionários.

