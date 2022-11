Expolog deve movimentar R$ 500 milhões em novos negócios; veja programação e como participar

A Expolog, maior feira de logística do Norte e Nordeste, retoma as atividades presenciais nesta quarta (23) e quinta-feira (24), no Centro de Eventos, em Fortaleza. A expectativa é de que a rodada de negócios, parte da programação, movimente R$ 500 milhões.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no local do evento ou no site da Expolog. Serão mais de 25 atividades, incluindo palestras, painéis temáticos e workshops.

A programação está disponível no site do evento.

Na oportunidade, os principais players da logística no Brasil e no mundo, além de especialistas no assunto, estarão reunidos.

O Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery, e o Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Júnior, são algumas das presenças confirmadas na abertura do evento.

A Expolog também contará com palestra magna da maior autoridade em inovação, tecnologia e marketing na era digital da atualidade, Martha Gabriel, no dia 23, às 11h, de forma presencial e transmissão remota através da plataforma do evento.

Durante os dois dias de evento, o "HUB Expolog" contará, ainda, com três Seminários Técnicos: 17º Seminário Internacional de Logística, 3º Seminário Logística no Agronegócio e 5º Seminário Oportunidades para o Jovem na Logística, este último com foco na geração de empregos para jovens.

No espaço Arena Expolog, o público poderá participar de reuniões setoriais e ter acesso à tecnologias que prometem revolucionar o setor de logística.

"Nesta edição, contaremos com a participação de 23 estados brasileiros, mais de 78 convidados, além de representantes de diversos países. Com a transmissão ao vivo durante toda a programação, esperamos reunir cerca de 4 mil participantes, entre presenciais e virtuais, e romper fronteiras para repassar conhecimento ao mundo", ressalta a organizadora do evento, Enid Câmara.

Rodada de negócios

A Expolog 2022 retoma, também, as rodadas de negócios presenciais. Com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e parceiros.

A programação acontece na quarta-feira (23), das 14h às 18h, com expectativa de movimentação de R$ 500 milhões em negócios realizados e prospectados.

Além dos dois dias de programação, a Feira realiza na sexta-feira (25) visita técnica ao Complexo Portuário do Pecém e Porto do Mucuripe, principais players de logística do estado.

Serviço

Expolog 2022

Quando: Dias 23 (quarta) e 24 (quinta), a partir das 09h

Onde: Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, portão C

Inscrições: https://app.virtualieventos.com.br/expolog2022/info

Mais informações em www.feiraexpolog.com.br

