Faec junta-se à CNA e à Apex-Brasil para aumentar exportações do agro

Foi instalado em Fortaleza o escritório cearense do Agro.BR, projeto da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em parceria com a Agência para as Exportações (Apex-Brasil).



Ontem, a equipe responsável pela operação desse escritório foi apresentada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, aos presidentes dos sindicatos rurais e aos empresários da agropecuária.

“Nós pretendemos aumentar em 20% as exportações da agropecuária cearense, para o que a Faec, a CNA e o Senar promoverão a qualificação dos pequenos e médios produtores. Hoje, praticamente, só os grandes exportam”, disse o presidente da Faec aos que lotaram o auditório da entidade, no bairro Jardim América, nesta capital.

Ele explicou como será a atuação do Agro.BR no Estado bem como anunciou as metas do programa e os planos para auxiliar empreendedores rurais com potencial de exportação.

De acordo com Amílcar Silveira, além dos setores que já são tradicionais exportadores, como o da fruticultura, será preciso agregar valor aos produtos de outros segmentos do agro cearense, com o que estado voltará a ser um grande vendedor para o mercado externo.



"Hoje, por exemplo, o mel cearense de abelha é beneficiado em outros estados de onde é exportado para o estrangeiro. Queremos que as exportações do nosso mel saiam pelo Ceará, e para isso será necessário agregar valor a ele aqui mesmo”, disse o presidente da Faec.

Presente ao evento, Amanda de Almeida Lopes, consultora do escritório do Agro.BR no Ceará, informou que o programa atuará não só na capacitação dos produtores, mas também na promoção comercial de seus produtos no mercado internacional.

"Promoveremos capacitação individual e coletiva para fazer com que o produtor, de qualquer porte, se adeque, da melhor maneira possível, às exigências do mercado exteno. O nosso objetivo é fazer com que se reduzam os riscos desse produtor nas negociações com os importadores estrangeiros", disse a consultora.

Além das tradicionais praças internacionais, o Agro.BR tem também escritórios em Dubai, Singapura e China.

Durante a apresentação de ontem, o coordenador de Relações Internacionais da CNA, Rodrigo da Matta, destacou o foco do programa na comercialização.

"Durante a primeira etapa do programa, já atendemos a mais de 1 mil produtores brasileiros, com planos de exportação e inclusão em rodadas de negócios. Queremos que o produtor esteja bem-preparado para ingressar no mercado externo", disse ele.

O programa Agro.BR inclui iniciativas direcionadas para negócios que estejam em qualquer etapa do caminho da exportação, o que inclui sensibilização, capacitação, apoio em plano de exportação, consultoria personalizada, participação em feiras e rodadas de negócios e suporte em escritórios no exterior.

EMPRESAS DO PECÉM NA EXPOLOG

Amanhã, quarta-feira, e depois no Centro de Eventos do Ceará, será realizada a 17ª edição da Expolog – a Feira Internacional de Transporte e Logística, que reunirá representantes de toda a extensa cadeia produtiva do setor.

Nesse evento, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), com o apoio de suas associadas, terá um estande virtual e presencial.

O diretor executivo da Aecipp, Ricardo Sabadia, apresentará o case da entidade no apoio à capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Ele falará quinta-feira, às 14h40, durante o 5º Seminário Oportunidades para o Jovem na Logística, um dos eventos técnicos da Expolog.

ASSEMBLEIA HOMENAGEIA PRESIDENTE DA KROMA ENERGIA

No próximo dia 30, a Assembleia Legislativa do Ceará promoverá sessão solene, às 18 horas, para entregar o título de Cidadão Cearense ao empresário pernambucano Rodrigo Fernando Pereira de Albuquerque de Mello.

Trata-se do sócio majoritário e CEO da Kroma Energia, uma das maiores empresas geradoras de energias renováveis do Nordeste, com projetos já implantados e em implantação no estado, principalmente na área do Vale do Jaguaribe.

Na véspera, ou seja, no dia 29, na Fiec, Rodrigo Mello participará de um evento promovido pelo Sindicato da Indústria de Energia do Ceará que debaterá sobre o Mercado Livre, no qual sua empresa tem atuação destacada, com vários grandes clientes cearenses.

E no dia 1º de dezembro, a Kroma e seu CEO reunirão empresários à noite para os quais falará a respeito do futuro das energias renováveis e do Mercado Livre.