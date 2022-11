H2V: Fortescue construirá usina dessalinizadora no Pecém

Atenção! A gigante australiana Fortescue está investindo na elaboração dos projetos de engenharia para a implantação de sua unidade industrial de produção de Hidrogênio Verde no futuro Hub do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Esta informação foi transmitida à coluna por uma alta fonte do Governo do Estado, que adiantou: “Esse investimento passará dos US 100 milhões”.

De acordo com a mesma fonte, os projetos estarão concluídos em 2024, devendo ser implementados a partir de 2027.

O informante acrescenta que a Fortescue implantará um projeto piloto de 1,2 GW (gigawatts) de eletrolisador equivalente a uma produção anual de 200 mil toneladas de H2V.

Ainda segundo a mesma fonte, a empresa australiana decidiu, também, construir uma usina de dessalinização da água do mar no mesmo Complexo do Pecém, com capacidade para produzir 0,5 m³/s, metade do que produzirá a usina que o Grupo Marquise instalará na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Um engenheiro especializado em energia informou que a Fortescue, para produzir o Hidrogênio Verde no Hub do Pecém, necessitará de apenas 0,3 m³/s de água.

Na implantação dessa usina dessalinizadora, os australianos investirão algo como R$ 1,3 bilhão, praticamente um terço do que investirá o Grupo Marquise na sua usina da Praia do Futuro, cujo investimento é estimado em R$ 4 bilhões.