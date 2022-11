Fortaleza ganhará mais um edifício residencial de 50 andares

Duas gigantes da indústria cearense da construção civil, a C. Rolim Engenharia e a Mota Machado, anunciaram na sexta-feira passada que celebraram uma parceria para a execução de projetos especiais voltados para o mercado imobiliário local.

A notícia teve enorme repercussão, pois, afinal, estamos a falar de duas das maiores empresas construtoras do estado.

Empresários da construção civil, com os quais esta coluna conversou sobre essa união de forças, manifestaram-se muito contentes, argumentando que ela fortalecerá a construção civil do Ceará, que já é uma das mais fortes do país.

Esta coluna, curiosa para obter mais informações sobre essa parceria, ouviu algumas fontes, apurando que o primeiro empreendimento conjunto da C. Rolim Engenharia com a Mota Machado será um projeto de condomínio residencial vertical, que terá 50 andares – um apartamento por andar.

A mesma fonte acrescentou que o empreendimento incorporará novas tecnologias e nos conceitos, que só serão revelados no seu lançamento. Mas esta coluna pode antecipar que um dos conceitos será o seguinte: trabalhe em casa fora da casa.

No mercado imobiliário, a informação que se colhe é a de que “a soma da C. Rolim com a Mota Machado resulta em quase 100 anos de boa engenharia”, como disse um grande empresário ligado ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon).

A mesma fonte lembrou que a C. Rolim Engenharia, com 4 prêmios de Construtora do Ano, e a Mota Machado, recém-eleita Construtora do Ano 2022, “constituem, literalmente, uma união 5 estrelas, razão pela qual eles deverão vender seu primeiro empreendimento em dois, três nesses, no máximo, tal é o prestígio e a credibilidade que ambas alcançaram no mercado”.

Fortaleza, já tem um prédio com 50 andares, que é o mais alto do Ceará. Trata-se do One, que a Construtora Colmeia está finalizando na Praia do Mucuripe, na foz do riacho Maceió.