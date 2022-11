PEC da Transição pode ser menor e anima o mercado financeiro

Ontem a Bolsa de Valores brasileira B3 fechou em alta de 0,81% aos 109.748 pontos. O dólar caiu 1,15%, encerrando o dia cotado a R$ 5,31.

A B3 operou durante todo o dia no modo volátil, repercutindo as informações de Brasília, segundo as quais a PEC da Transição está sendo reescrita para que os gastos do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sejam bem menores que os anteriormente divulgados. Em vez de US$ 170 bilhões, apenas R$ 70 bilhões.

A segunda-feira começou com a divulgação do Boletim Focus, do Banco Central, que trouxe más notícias, como a previsão de que a inflação deste ano, que estava, havia 4 semanas, em 5,60%, deu um salto para 5,88%.

O dólar, cuja cotação para o fim do ano estava, havia um mês, em R$ 2,20, subiu para R$ 5,25.

A taxa de juros Selic não mudou, permaneceu no patamar atual de 13,75% ao ano.

A boa notícia veio da previsão do PIB, que saiu de 2,76% há quatro semanas, para 2,88% agora.

Influíram no desempenho de ontem da Bolsa B3 as notícias procedentes da China, onde houve o registro de três mortes pela Covid, o que não acontecia havia alguns meses. Isso afetou as ações das commodities e reduziu a cotação das ações das empresas brasileiras exportadoras de minério. Os papeis da Vale, por exemplo, caíram 1,13%.

O que fez a Bolsa brasileira fechar em alta ontem foi a notícia de que o governo do Paraná está disposto a reduzir para 15% sua participação no capital da Copel – a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, cujas ações subiram 22%, influenciando papeis de outras empresas do setor elétrico, com a mineira Cemig, cujas ações aumentaram 7,54%.

No mercado internacional do petróleo, a boa notícia foi a de que a Arábia Saudita e os demais países da OPEP estão anunciando o aumento de sua produção em mais 500 mil barris/dia. Esse anúncio deverá ser feito na próxima reunião da OPEP, marcada para o próximo dia 4 de dezembro.

Ontem, o barril de petróleo do tipo Brent, para entrega em janeiro e que é o importado pela Petrobras, chegou a ser negociado a US$ 83, mas logo depois ele se elevou para US$ 87,45, fechando com queda de 0,20%.

Outra boa notícia: o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, foi eleito ontem presidente do Conselho Consultivo, para as Américas, do Banco de Compensações Internacionais, cuja sigla em inglês é BIS.

Ele substituirá o norte-americano John Willians, presidente do Federal Reserve de Nova Yorque.

Seu mandato de dois anos começará no dia 9 de janeiro de 2023.

O Conselho é integrado pelos presidentes dos bancos centrais integrantes do BIS nas Américas, que são Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina.