Evangelho de hoje, 3ª feira, 22/11 (Lc 21, 5-11)

Naquele tempo: Algumas pessoas comentavam a respeito do Templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: 'Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído.' Mas eles perguntaram: 'Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: 'Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: 'Sou eu!' - e ainda: 'O tempo está próximo.' Não sigais essa gente! Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim.' E Jesus continuou: 'Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares; acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu.



Reflexão - Só o Pai sabe o dia e a hora

Jesus prediz para as pessoas que contemplavam o templo de Jerusalém, o que lhe iria acontecer em tempos futuros. Hoje, também, Ele nos abre os olhos para que percebamos os sinais dos acontecimentos como prova de que tudo passará um dia e, por isso, precisamos permanecer firmes confiando no plano de Deus. Também a nossa existência aqui na terra, apesar da beleza, dos dons e talentos e do sucesso que conseguimos, irá passar um dia. Sabemos que ela é limitada e as coisas que apreciamos hoje em nós, beleza física, fortuna, dotes, fama, poder etc., passarão. São coisas transitórias e que só estão disponíveis para nós, enquanto aqui vivermos. Jesus nos alerta sobre a brevidade da vida e das coisas temporais. Acontecerá também conosco como Ele disse: “não ficará pedra sobre pedra”, e todos esses adereços serão destruídos em nós. Esta é a realidade! No entanto, não precisamos nos apavorar nem tampouco acreditar em todas as histórias que nos contam e prognosticam. Não nos compete saber o tempo determinado em que tudo isto vai acontecer. O próprio Jesus nos adverte: “Cuidado para não serdes enganados...” Os sinais são evidentes na nossa vida, os acontecimentos preanunciam as palavras de Jesus, porém, precisamos apenas estar firmes e seguros, porque só o Pai sabe o dia e a hora e é Nele que confiamos. O ser humano sempre passará por provações e dificuldades: guerras, fome, miséria, inimizades, divisão. Estes fatos estarão presentes na vida de cada um de nós. Não devemos nos angustiar por causa dessas manifestações, porém, precisamos estar sempre vigilantes e conscientes de que aqui, é só um tempo em que precisamos viver sob o olhar do Senhor. O tempo em você está vivendo é um tempo de esperança ou de desânimo? - Você tem encarado as coisas boas e as dificuldades da sua vida com o mesmo espírito? - As dificuldades que você precisa enfrentar dia a dia, levam-no (a) a querer sempre mais vencê-las, superá-las, ou fazem com que você se sinta vencido, (a) superado (a)? – Você tem orado pelos povos, pela humanidade, pelas nações?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO