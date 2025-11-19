Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Euro hoje (19/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cotação do Euro
Legenda: Cotação do Euro

Hoje, o euro comercial está sendo cotado em R$ 6,16 e o euro turismo está sendo cotado em R$ 6,43.

Qual a diferença entre o euro turismo e euro comercial?

A diferença entre o euro comercial e o euro turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O euro comercial é a taxa de câmbio utilizada em transações comerciais internacionais, ou seja, em operações de importação e exportação, investimentos estrangeiros diretos, transferências internacionais entre empresas, entre outros. O Euro Comercial geralmente tem uma taxa de câmbio mais baixa em comparação com o Euro Turismo.

Já o euro turismo, é a taxa de câmbio utilizada em transações envolvendo viagens internacionais, como troca de moeda para viajar ao exterior, compra de pacotes turísticos, despesas em estabelecimentos no exterior, etc. O Euro Turismo geralmente tem uma taxa de câmbio mais alta em comparação com o Euro Comercial, pois inclui margens adicionais para cobrir as despesas administrativas das casas de câmbio, bancos ou outras instituições financeiras que lidam com transações de câmbio para fins turísticos.

Veja também a cotação do Dólar de hoje.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (19/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 18 minutos
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (19/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 20 minutos
“Que absurdo!”: Criança viraliza ao reagir a preços e levanta debate sobre educação financeira
Negócios

“Que absurdo!”: Criança viraliza ao reagir a preços e levanta debate sobre educação financeira

Veja dicas de como começar a abordar a educação financeira já na infância.

Maria Clarice Sousa*
Há 2 horas
Egídio Serpa

Para 2026, J.P.Morgan prevê IA, fragmentação e riscos inflacionários

São três temas definem a agenda, refletindo uma mudança fundamental na dinâmica das economias

Egídio Serpa
19 de Novembro de 2025
foto do complexo Beach Park.
Papo Carreira

Beach Park abre 285 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior.

Redação
19 de Novembro de 2025
Cadernos de diferentes cores do Enem.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito do 2º dia de provas do Enem 2025

A divulgação foi antecipada devido à anulação de três questões do exame.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE manuseando equipamento.
Papo Carreira

IBGE divulga edital de seleção com mais de 9 mil vagas; confira

Os salários podem chegar a mais de R$ 3,3 mil.

Redação
19 de Novembro de 2025
imagem mostra avião da companhia azul no aeroporto de aracati em 2019 quando o aeroporto recebeu seu primeiro voo comercial.
Igor Pires

Ceará negocia com Latam e Azul voos no Aeroporto de Aracati

Igor Pires
19 de Novembro de 2025
Pessoa marcando pedaço de madeira com lápis para corte em obra de reforma.
Negócios

Como funciona o pagamento do Reforma Casa Brasil? Veja detalhes

Clientes passam por análise e prazo para pagamento é definido pela Caixa.

Mylena Gadelha
19 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

BNB lança fundo para clientes do Crediamigo

As aplicações no InvestAmigo serão a partir de R$ 1 e terão baixo risco, pois lastreadas em títulos públicos federais

Egídio Serpa
19 de Novembro de 2025
Victor Ximenes

Servidores do Estado terão ponto facultativo nesta sexta (21)? Entenda

Victor Ximenes
19 de Novembro de 2025
Vista superior de um grande evento com o 'Palco Potência' no centro, onde um painel de debate acontece diante de uma plateia numerosa e telões exibem imagens de mulheres.
Negócios

Expo Favela Innovation Ceará deve reunir mais de 30 mil pessoas em Fortaleza

Totalmente gratuito, o evento recebe os músicos Mano Brown, Djonga, Dudu Nobre e a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Redação
19 de Novembro de 2025
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa desta quarta (19) e saiba como apostar.

Redação
19 de Novembro de 2025
Negócios

Otoch inaugura stand do Now Living em frente ao RioMar Fortaleza

O lançamento reforça a imagem moderna da marca no mercado imobiliário com experiência imersiva.

Agência de Conteúdo DN
19 de Novembro de 2025
Montagem de duas fotos de kitnet mobiliada montada em contêiner no bairro Meireles, em Fortaleza.
Negócios

Kitnets mobiliadas têm fila de espera em Fortaleza; veja se vale a pena investir ou alugar

Com menos de 20 m², imóveis têm mobília básica e contas embutidas no aluguel.

Mariana Lemos
19 de Novembro de 2025
Indústria Projeart Eusébio.
Victor Ximenes

Eusébio ganhará fábrica de R$ 60 milhões em nicho inédito no Nordeste

Estruturas metálicas produzidas serão utilizadas em galpões industriais, centros de distribuição e shoppings

Victor Ximenes
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra empresário que usa o notebook para controlar a IA na mesa no escritório.
Delania Santos

Entenda como a IA muda o papel dos gestores

Delania Santos
19 de Novembro de 2025
Fachada do Aeroporto Regional de Jericoacoara – Comandante Ariston Pessoa. A parede é verde clara com o nome do aeroporto em letras grandes metálicas. Há uma estrutura de cobertura com treliças metálicas e parte envidraçada acima. Algumas pessoas estão do lado de fora, algumas sentadas e outras em pé, perto da entrada. Plantas e palmeiras decoram a área externa.
Negócios

Ceará terá 2 aeroportos concedidos à iniciativa privada por até R$ 141 milhões

Vencedor do leilão não será quem paga mais; entenda.

Letícia do Vale
19 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Com energia elétrica, Ceará dobrará produção de frutas, grãos e fibras

Empresários da agropecuária cearense não têm dúvida do potencial de produção das Chapadas do Apodi, Ibiapaba e Araripe. Enel diz que segue investindo.

Egídio Serpa
19 de Novembro de 2025
Homem marca cartela de apostas da loteria.
Negócios

Aposta única leva mais de R$ 3,6 milhões no concurso 1142 da Dia de Sorte

Duas apostas do Ceará tiveram seis acertos e foram premiadas.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem de cédulas de cem reais usada em matéria sobre como resgatar investimento no Banco Master.
Negócios

Como resgatar dinheiro investido no Banco Master?

A instituição financeira teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea do aeroporto de Cruz-Jericoacoara.
Negócios

TAP estuda voos de Portugal para Jericoacoara a partir de 2026, diz Setur

Duas cidades portuguesas estão na análise da companhia, conforme a pasta.

Luciano Rodrigues
18 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2321 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 49,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2321 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 49,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1142 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 3,4 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1142 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6881, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6881, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2941 desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2941 desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3541, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3541, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (18/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (18/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Andrei Rodrigues é um homem de meia idade de barba rala grisalha. Na foto, ele está sério e olhando para o lado.
Negócios

Fraude no Banco Master gira em torno de R$ 12 bi, diz PF

A operação da Polícia Federal apreendeu R$ 1,6 milhão só na casa de um dos investigados.

Redação
18 de Novembro de 2025