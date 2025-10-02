Diário do Nordeste
Euro hoje (02/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cotação do Euro
Legenda: Cotação do Euro

Hoje, o euro comercial está sendo cotado em R$ 6,27 e o euro turismo está sendo cotado em R$ 6,55.

Qual a diferença entre o euro turismo e euro comercial?

A diferença entre o euro comercial e o euro turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O euro comercial é a taxa de câmbio utilizada em transações comerciais internacionais, ou seja, em operações de importação e exportação, investimentos estrangeiros diretos, transferências internacionais entre empresas, entre outros. O Euro Comercial geralmente tem uma taxa de câmbio mais baixa em comparação com o Euro Turismo.

Já o euro turismo, é a taxa de câmbio utilizada em transações envolvendo viagens internacionais, como troca de moeda para viajar ao exterior, compra de pacotes turísticos, despesas em estabelecimentos no exterior, etc. O Euro Turismo geralmente tem uma taxa de câmbio mais alta em comparação com o Euro Comercial, pois inclui margens adicionais para cobrir as despesas administrativas das casas de câmbio, bancos ou outras instituições financeiras que lidam com transações de câmbio para fins turísticos.

Veja também a cotação do Dólar de hoje.

