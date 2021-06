Entenda como funciona o golpe do Pix agendado e saiba como se prevenir

Apesar da facilidade e rapidez para transferir dinheiro que tornam o Pix cada vez mais popular, ele não está livre de fraudes. Um novo golpe utilizando a plataforma de pagamentos instantâneos lançada pelo Banco Central em novembro tem sido alertada por autoridades.

Conforme relatos, os criminosos usam o Pix Agendado, uma função que permite que o cliente agende uma transferência para uma data futura.

As instituições financeiras podem ou não oferecer essa funcionalidade por enquanto, mas a partir de 1º de setembro ela passará a ser obrigatória. O objetivo é permitir que todos possam agendar um pagamento

Entenda o golpe e saiba como se proteger:

Tem um #Golpe no #pix interessante: o criminoso manda um pix agendado "por engano", entra em contato desesperado pedindo de volta com comprovante em print, e cancela o agendamento em seguida. É isso, só achei interessante compartilhar... — AnFindeis (@anfindeis) June 17, 2021

Como funciona o golpe do Pix Agendado?

Os criminosos lançam a isca a partir do agendamento de um pix à vítima, que é notificada pelo próprio banco sobre a operação.

Os golpistas entram em contato com ela informando que a transferência aconteceu por engano e pedem que a vítima devolva o dinheiro o mais rápido possível.

Mas como a função de agendamento não transfere o recurso imediatamente, e sim somente na data escolhida, o dinheiro ainda não caiu efetivamente na conta da vítima e pode ser cancelado a qualquer momento.

O objetivo dos golpistas é induzir a vítima a transferir o dinheiro na hora e, para isso, utilizam de artifícios de engenharia social para convencê-la que alguém precisa muito, e urgentemente, daquele recurso.

Caso a vítima “devolva” o valor do Pix Agendado, o golpista cancela a transação e fica com o dinheiro.

Como se proteger?

A recomendação é ficar alerta se receber uma notificação de Pix Agendado e for procurado por alguém para devolver o valor.

Nesse caso, o ideal é informar ao solicitante que é possível cancelar a operação enquanto não chegar à data do agendamento.

O Pix Agendado existe?

Sim, desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020. Com o Pix Agendado, os usuários podem agendar um pagamento para uma data futura.

Atualmente, algumas instituições financeiras optaram por não disponibilizar o serviço. No entanto, a partir de 1º de setembro de 2021 essa função passará a ser obrigatória a todas as instituições.

Segundo o Banco Central, o objetivo desta mudança é garantir a todos os usuários do Pix a possibilidade de agendar um pagamento instantâneo.

O que fazer se for alvo do golpe?

O recomendado é coletar todas as informações que se tiver sobre o golpista, seja o print do comprovante do Pix Agendado ou o número do telefone pelo qual ele entrou em contato.

Em seguida, deve-se fazer um Boletim de Ocorrência na Polícia.

Com o registro policial em mãos, a vítima também pode entrar em contato com a instituição financeira para buscar outras alternativas.

O Pix é seguro?

Sim, o Pix possui etapas de autenticação e criptografia, além das camadas de segurança dos próprios apps dos bancos, e é tão seguro quanto uma transferência TED ou DOC.