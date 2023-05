Enel passa a aceitar pagamentos via Pix; veja como fazer

Clientes da Enel Ceará poderão pagar as contas de energia via Pix em breve. O boleto já ganhou um novo campo, destinado à modalidade de pagamento instantâneo. A ferramenta está localizada acima do código de barras para pagamento bancário, onde o QR Code será disponibilizado.

A expectativa é de que, até o final de junho, todos os consumidores sejam contemplados com a novidade. Além do novo modelo de fatura, a empresa informou que fez pequenos ajustes no layout. O serviço estará disponível de forma gradativa.

"A medida é para evitar fake news sobre a veracidade da conta, uma vez que as pessoas costumam estranhar qualquer mudança na fatura", esclareceu a companhia.

Confira o passo a passo para pagamento pelo Pix

Passo 1: Acesse a área do PIX no aplicativo do seu banco;

Passo 2: Selecione "Ler QR Code";

Passo 3: Aponte a camera do seu celular para o QR Code impresso no campo "PIX", acima do boleto bancário da sua conta;

Passo 4: Confira o valor e o beneficiário, confirme seu pagamento e pronto, sua conta já está paga.

Legenda: Novo layout do boleto da Enel Foto: Divulgação/Enel

A empresa alerta que os clientes utilizem somente os QR Codes disponibilizados na fatura, sendo imprescindível a confirmação do beneficiário do Pix antes da conclusão do pagamento. No caso dos consumidores da Enel Ceará, o beneficiário deve ser sempre "CE – ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ".

"Não enviamos links ou QR Code para pagamento por SMS, e-mail, em nossas redes sociais ou em qualquer outro tipo de canal de atendimento", diz o comunicado.

A nova modalidade de pagamento está sendo ofertada somente nas contas emitidas e entregues no endereço dos clientes. As 2ª vias, contas por e-mail e outros modelos ainda não contam com o Pix e devem receber essa nova opção nos próximos meses.

Além do Pix, os demais canais de pagamento continuam funcionando normalmente: débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos ou lotéricas.