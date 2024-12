Emissão de recibo digital por profissionais da saúde será pelo app 'Receita Saúde' em 2025

A Secretaria da Receita Federal informou nesta quinta-feira (12) que a emissão de recibos de despesas dos profissionais da área saúde que atuam como pessoas físicas será emitido apenas de forma digital, por meio do aplicativo Receita Saúde, a partir do dia 1° de janeiro de 2025. Com a plataforma, os dados da prestação dos serviços serão carregados na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) pré-preenchida.

A ferramenta permite que médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais consultem seus recibos digitalmente e dispensa que os profissionais e os pacientes tenham que guardar os recibos em papel. Os profissionais precisam estar com o registro ativo em seus conselhos profissionais.

Robinson também destaca que "a medida deve reduzir significativamente o número de declarações em malha fina já que cerca de 25% das declarações que caem na malha, apresentam alguma inconsistência relacionada aos recibos de prestadores de serviços de saúde pessoas físicas”.

Contudo, a ferramenta não se aplica a prestadores de saúde que atuam como pessoas jurídicas e que já prestam essas informações por meio da Declaração de Serviços Médicos de Saúde (Dmed).

As deduções médicas na declaração de ajuste anual não têm limite, ou seja, o contribuinte pode declarar todo o valor gasto e deduzi-lo do Imposto de Renda.

Como usar o Receita Saúde?

Os recibos podem ser emitidos em poucos cliques e compartilhados com os clientes de forma prática. Ao baixar o Receita Saúde na loja de aplicativos do seu smartphone, basta seguir as orientações: