Dólar fecha a R$ 4,84 e tem menor valor em dois anos

No sexto dia seguido de baixa, o dólar recuou 1,43% e fechou a R$ 4,8438 nesta quarta-feira (23). Este é o menor valor da moeda americana em dois anos. As informações são do G1.

Antes disso, o menor patamar de fechamento ocorreu em 13 de março de 2020, quando a cotação ficou em R$ 4,8127.

Na última terça-feira (22), o dólar havia fechado em queda de 0,60%, a R$ 4,9140. Com o resultado desta quarta-feira, passou a acumular queda de 6,06% no mês. No ano, tem baixa de 13,11% frente ao real.

Petróleo em alta

Os preços do petróleo subiram acima de US$ 120 o barril nesta quarta, impulsionados pela perspectiva de novas sanções contra a Rússia, queda das ações nos Estados Unidos e danos a um terminal de petróleo russo.

O barril do Brent para entrega em maio fechou em alta de 5,29%, a US$ 121,60. Em Nova York, o barril do WT para maio subiu 5,17%, fechando a US$ 114,93