Do Passaré ao Presidente Kennedy, bairros de Fortaleza têm mercado imobiliário aquecido

A busca por morar em regiões que promovam maior qualidade de vida ou que sejam perto do trabalho tem feito milhares de fortalezenses ocuparem bairros fora do eixo central , um movimento que só cresce. Assim como aconteceu com a Maraponga há alguns anos, outros bairros como o Presidente Kennedy passam por um 'boom' imobiliário.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon CE), Patriolino Dias, pontua que, além da região, os bairros ao Sul de Fortaleza também têm apresentado uma crescente movimentação .

“De uns três anos para cá, temos visto o crescimento de bairros como Guararapes, Luciano Cavalcante. As pessoas estão buscando cada vez a qualidade de vida e bairros com menos ocupação, que acabam crescendo de forma mais ordenada”.

“O Presidente Kennedy tem uma demanda grande de pessoas que são classe média e estão ascendendo, mas não querem sair do bairro. Houve uma grande transformação na região ”, acrescenta o presidente do Sinduscon-CE.

Localizado na Regional 3, o Presidente Kennedy, por exemplo, recebe esse movimento desde 2014, especialmente após a construção do Shopping RioMar Kennedy e reforma do North Shopping Fortaleza. O desenvolvimento da região com outros centros comerciais também tem sido responsável pelo aumento de habitantes. O setor de serviços tem se fortalecido nos últimos anos na região.

De acordo com dados do Sinduscon-CE, entre 2014 e 2016, foram lançadas 1.482 unidades no Presidente Kennedy, enquanto de 2011 a 2013 nenhum lançamento havia sido registrado. O valor de vendas no bairro ultrapassa R$ 500 milhões.

No Passaré, outra região que tem crescido bastante, entre 2011 e 2020, 2.344 unidades foram lançadas, sendo quase metade (1.166) entregues de 2018 a 2020. Somente em lançamentos, o impacto nos últimos anos é de R$ 436 milhões.