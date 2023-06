Distribuidoras e atacadistas cearenses faturam R$ 1,91 bilhão; veja ranking das maiores empresas

A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores reconheceu na noite desta terça-feira (20) os maiores atacadistas e distribuidores de cada estado do Brasil. No Ceará, a J. Sleiman (DEC DAG) ganhou a premiação de destaque, por ter alcançado faturamento de R$ 1,04 bilhão em 2022.

A premiação leva em conta os dados da pesquisa do Ranking Abad/NielsenIQ, que é realizada desde 1994. Nesta edição, o estudo reuniu 650 respondentes, que correspondem a um faturamento de R$ 231,4 bilhões, 53,8% de todo o setor atacadista distribuidor.

Neste ano, a maior distribuidora do País foi a Atacadão S/A, do Paraná. Ela acumulou um faturamento de R$ 74,4 bilhões durante o ano de 2022.

Ao todo, o Ceará contribuiu com R$ 1,91 bilhão, um crescimento de 15% sobre 2021, com base em oito empresas cearenses que cederam dados à pesquisa. A DEC DAG alcançou o sexto lugar na lista dos dez maiores do Nordeste.

De acordo com a pesquisa, o setor na região Nordeste responde por faturamento de R$ 36,87 bilhões, 15,95% desse total. O número representa um crescimento de 18,33% em relação a 2021, acima da média nacional de 18,1%.

São da região Nordeste 242 das 650 empresas respondentes da pesquisa, uma participação percentual de 37,23%.

Maiores distribuidoras e atacadistas do Estado

J. Sleiman (DEC DAG): R$ 1.042.808.105 Nazária Distribuidora: R$ 304.361.752 Sodine Distribuidora: R$ 175.587.202 Jotujé Distribuidora: R$ 109.313.249 D'Origem Distribuidora: R$ 86.346.651 Opção Distribuidora: R$ 79.904.881 Roma Distribuidora: R$ 77.638.012 FC Distribuidora: R$ 34.278.456

Ranking de maiores atacadistas e distribuidoras do Nordeste

Posição Nome Fantasia UF Ano 2022 (em R$) 1 Atakadão Atakarejo BA 3.700.505.748 2 Gazin Atacado* PR 1.611.719.338 3 R Carvalho PI 1.331.000.000 4 Masterboi PE 1.288.518.702 5 Grupo Andrade AL 1.146.592.666 6 DEC DAG CE 1.042.808.105 7 Grupo Jorge Batista PI 1.016.300.602 8 Karne Keijo PE 1.003.633.436 9 Nordece PB 954.472.508 10 Asa Branca Distribuidora AL 939.455.104 *A empresa Gazin Atacado, da região Sul, aparece nesta tabela devido ao seu faturamento predominante ser na Região Nordeste, conforme informado à pesquisa. Ranking Abad O Ranking ABAD/Nielsen, publicado desde 1994, analisa anualmente os resultados e a atuação dos agentes de distribuição de todo o país, com informações relevantes para orientar planos estratégicos e investimentos do Canal Indireto. Ao responder o questionário do Ranking, as empresas trazem números e dados reais sobre faturamento, tamanho da frota, distribuição da atividade no território nacional, categorias de produtos mais comercializadas, intenções de investimentos e expectativas dos empresários para o ano. *A repórter viajou a Atibaia a convite da Abad

