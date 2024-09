Diário do Nordeste e Somos Um lançam o 'Pod_Impactar', que destaca ações de empreendedorismo social

Pod_Impactar, o mais novo podcast do Diário do Nordeste, que integra o Sistema Verdes Mares (SVM), chega com o propósito de lançar luzes sobre a importância e o potencial transformador do empreendedorismo social e da economia de impacto positivo. A produção estreia nesta segunda-feira (23), em parceria com a Somos Um, organização de apoio a negócios de impacto positivo no Ceará.

O convidado do primeiro episódio é Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, que fala sobre o papel do Pacto Global da ONU no Brasil, as conquistas da Agenda 2030 e as mudanças no universo empresarial para tratar de temas relevantes para a sociedade.

A temporada também conta com uma entrevista com o Professor Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz e criador do microcrédito, que recentemente assumiu o governo interino de Bangladesh.

Semanalmente, cada um dos 10 episódios vai ao ar no canal do Diário do Nordeste no YouTube (https://www.youtube.com/@diariodonordeste), nas segundas-feiras, às 17h; e na TV Diário, nas terças-feiras, às 20h30, reprisando aos domingos, às 20h.

Com apresentação da empresária e publicitária Mariana Marques, o Pod_Impactar traz discussões envolventes e histórias inspiradoras, abordando diversos temas que contribuem para uma sociedade menos desigual, como modelos econômicos mais equitativos e humanos, além de temáticas sociais, ambientais, raciais, de gênero, entre outras.

"Buscamos levar à audiência conteúdos que realmente façam a diferença; informar e inspirar para um futuro mais sustentável são a essência dessa produção", afirma Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM. Os entrevistados são personalidades de referência nacional e internacional que atuam para uma sociedade mais equânime e sustentável.

"Acho que nenhum podcast tem uma curadoria como essa. São nomes muito importantes, conversas ricas e extensas, sobre problemas e soluções atualíssimas", afirma Mariana.

Os convidados são: Prof. Muhammad Yunus, economista e Prêmio Nobel da Paz; Rutênio Florêncio, empreendedor social e CEO do Instituto Pensando Bem; Liane Freire, fundadora do Aliança Ella Impacta; Luciana Costa, diretora de infraestrutura e mudanças climáticas do BNDES; Celina Hissa, CEO da Catarina Mina; Priscilla Veras, CEO da Muda Meu Mundo; Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo; Mônica Fernandes, mentora de negócios e CEO da Empoderar-Te Soluções; Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil; Ana Sarkovas, fundadora da ECOA Capital; Marina Feffer, cofundadora do Generation Pledge; Denise Hills, especialista em sustentabilidade e inovação ESG; e Izabel Accioly, especialista em diversidade étnico-racial e antirracismo.

"Os problemas são complexos, mas as conversas precisam ser simples, para que todos possam compreender e se engajar. O Pod_Impactar nos possibilita esse diálogo, que é urgente, sobre como garantir o futuro”, diz Rafael David, diretor do programa.

Sobre o Sistema Verdes Mares (SVM)

O Sistema Verdes Mares é formado pelas emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; rádios FM 93 e Verdinha; e portais Diário do Nordeste e G1 Ceará. O conglomerado de comunicação pertence ao Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Sobre a Somos Um (@somosumce)

A Somos Um é uma organização estruturante, sem fins lucrativos, que busca solucionar problemas sociais e ambientais por meio dos negócios, colocando impacto no centro das decisões. A organização presta serviços e realiza projetos para apoiar empreendedores e negócios de impacto e para impulsionar organizações e iniciativas de apoio ao ecossistema de impacto, além de produzir conteúdo sobre o tema, realizar cursos, hackathons sociais, programas de incubação e de aceleração de negócios de impacto, consultorias, e também iniciativas de articulação e mobilização de atores do setor. Inspirados pelo Professor Muhammad Yunus, prêmio Nobel da Paz, sonhamos com o dia em que não haverá mais pobreza.

Serviço

Podcast Pod_Impactar - toda semana um novo episódio