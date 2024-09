Pod_Impactar, novo videocast do Diário do Nordeste e Somos Um, ganha data de estreia

Com o objetivo de apresentar histórias e ações que estimulam mudanças positivas na sociedade, o Pod_Impactar, novo videocast do Diário do Nordeste, produzido em parceria com a organização Somos Um, será lançado na próxima segunda-feira (23), no Youtube.

Ao todo, serão 10 episódios nesta primeira temporada. As entrevistas também serão transmitidas na TV Diário, às terças-feiras, a partir das 20h40, com reexibição aos domingos, às 20h10. O primeiro convidado é Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil.

A iniciativa é apresentada pela empresária e publicitária Mariana Marques. O projeto, gravado durante a última edição do Conexão ODS realizada em Fortaleza, tem a participação de 13 entrevistados, todos ligados a projetos que proporcionam impacto positivo na sociedade.

O professor Muhammad Yunus, economista e Prêmio Nobel da Paz, é um dos convidados. Natural de Bangladesh, Yunus desempenhou importante trabalho na criação do microcrédito para a população de seu país, o que resultou numa melhora da qualidade de vida para pessoas de baixa renda.

Um dos pilares do projeto são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que norteiam diferentes iniciativas em busca de trazer melhorias para a população. Ao todo, são 17 categorias de objetivos que englobam ações como fome zero e agricultura sustentável, educação de qualidade, igualdade de gênero, entre outras.

Os entrevistados da primeira temporada do Pod_Impactar são:

Prof. Muhammad Yunus, economista e Prêmio Nobel da Paz;

Rutênio Florêncio, empreendedor social e CEO do Instituto Pensando Bem;

Liane Freire, fundadora do Aliança Ella Impacta;

Luciana Costa, diretora de infraestrutura e mudanças climáticas do BNDES;

Celina Hissa, CEO da Catarina Mina;

Priscilla Veras, CEO da Muda Meu Mundo;

Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo;

Mônica Fernandes, mentora de negócios e CEO da Empoderar-Te Soluções;

Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil;

Ana Sarkovas, fundadora da ECOA Capital;

Marina Feffer, cofundadora do Generation Pledge;

Denise Hills, especialista em sustentabilidade e inovação ESG;

Izabel Accioly, especialista em diversidade étnico-racial e antirracismo.

“Acho que a mensagem mais valiosa é de sensibilização para a mudança. E de entender que cada um de nós é uma peça chave, fundamental, num todo. E eu não estou falando aqui de fechar a torneira escovando os dentes, somente, mas de coisas muito maiores que isso. Da nossa responsabilidade ao fazer parte de movimentos que possam trazer a mudança, desde a comunidade da qual fazemos parte, das empresas onde trabalhamos, no cuidado com as pessoas que amamos”, pontua a apresentadora Mariana Marques.

Sobre o processo de produção, Mariana define a experiência como “riquíssima”, pela oportunidade de apresentar as experiências e vivências de cada convidado para o público.

“Buscamos levar à audiência conteúdos que realmente façam a diferença; informar e inspirar para um futuro mais sustentável são a essência dessa produção”, reforça Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.

Iguatemi Bosque vence prêmio de melhor experiência para o cliente no Brasil

Legenda: Wellington Oliveira, superintendente do Shopping Iguatemi Bosque Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (18), o Shopping Iguatemi Bosque venceu a categoria de shopping centers no Experience Awards Retail, premiação organizada pela SoluCX e Gouvêa Experience. A iniciativa reconhece empresas que entregam as melhores experiências aos clientes, de acordo com os próprios consumidores.

A avaliação das marcas é realizada com a metodologia NPS que, por meio de um painel, recebe as respostas dos consumidores. Nesta edição, mais de 1 milhão de clientes brasileiros certificaram 191 marcas, divididas em 21 categorias do setor varejista. De todas as marcas avaliadas no setor de shoppings centers, o Iguatemi Bosque teve a melhor avaliação do país.

“Essa premiação é resultado de muita dedicação, de um trabalho muito alinhado com nossos valores e com nosso propósito diário que é 'oferecer encantamento através de experiências incríveis’. Temos orgulho de ser o shopping da sua vida e das suas melhores experiências”, destaca Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Bosque, que recebeu o prêmio em São Paulo.