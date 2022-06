Dia Livre de Impostos: veja produtos com descontos em Fortaleza

Estabelecimentos ofertam uma gama de produtos com o valor dos tributos descontados nesta quinta-feira (2) em alusão ao Dia Livre de Impostos. Na Capital, supermercados ofertam itens de limpeza e higiene pessoal a um preço promocional.

O gerente Almeida Cavalcante, de uma das lojas de supermercado que participam da ação, explica que os itens promocionados têm um limite de compra por consumidor. Isso porque a expectativa é que "as vendas superem até o dia das mães".

Veja os itens:

Legenda: Sabão líquido de 4L vendido sem imposto a R$ 14,97 Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Acal montou uma seção de itens participantes do Dia Livre de Impostos Foto: Nathally Kimberly

A ação de venda de produtos com o valor da carga tributária descontado busca conscientizar o contribuinte sobre o oneroso peso dos impostos no cotidiano. É a 16ª edição do Dia Livre de Impostos.

Hoje, mais de 200 lojas participam da iniciativa, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Jovem). De acordo com a entidade, os descontos podem chegar a 70%.

No último sábado, em uma iniciativa chamada Feirão do Imposto, a venda de gasolina sem tributos em um estabelecimento de Fortaleza fez os consumidores madrugarem e gerou longas filas.

O que diz o consumidor?

Legenda: William comprou material de limpeza e avalia que conseguiu bons descontos Foto: Fabiane de Paula

Ao saber do Dia Livre de Impostos pela televisão, o aposentado William Cordeiro saiu em busca dos descontos. "Até aproveitei a chuva para tentar não pegar fila. Hoje em dia qualquer desconto é um bom desconto. Comprei alguns materiais de limpeza e sinto que fiz uma boa economia. Espero aproveitar outras coisas com esses descontos no dia de hoje", disse.

