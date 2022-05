Restaurantes venderão cerveja sem imposto em Fortaleza

Como parte da ação do Dia Livre de Impostos, a ser realizado em 2 de junho em Fortaleza, alguns bares e restaurantes venderão cerveja sem impostos na data.

De acordo com Roberto Júnior, presidente da CDL Jovem de Fortaleza (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem), que promove o evento, os impostos representam 42,69% do valor da cerveja.

No dia 2 do próximo mês, os estabelecimentos participantes não repassarão esse peso para os consumidores como forma de alertar para as elevadas cargas tributárias incidentes sobre o produto.

Até agora, estão confirmados na ação:

Tio Armênio (RioMar Fortaleza)

Tasquinha do Tio (RioMar Fortaleza)

Hard Rock Café (RioMar Fortaleza)

Turatti (RioMar Kennedy)

Dia Livre de Impostos

A tradicional ação da CDL Jovem chega à 16ª edição neste ano, com descontos que podem chegar a 78%. Participarão mais de 200 empresas.

O objetivo é alertar a sociedade e conscientizar lojistas e consumidores sobre o impacto da carga tributária nos preços dos produtos.