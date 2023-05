Dia Livre de Impostos 2023 ocorre em shoppings de Fortaleza no dia 25 de maio

A campanha do Dia Livre de Impostos no comércio começa no dia 22 de maio, e em Fortaleza os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy terão lojas com produtos com o valor dos impostos descontados no dia 25. A data ocorre anualmente como um alerta para a sobrecarga tributária sobre itens e serviços.

A ação é organizada pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo Brasil. Em 2022, nas compras em lojas físicas, mais de R$ 3 bilhões foram movimentados.

Um total de 40 mil lojas em todo o País participou. Em Fortaleza, em 2022, os descontos chegaram a 78%, em junho. Na Capital, supermercados ofertam produtos de limpeza e higiene pessoal a um preço promocional.

O Dia Livre de Impostos (DLI)® é uma ação de Conscientização promovida pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo Brasil que compõe o sistema CNDL e com participação da sociedade contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados como saúde, educação, transporte e segurança para população.