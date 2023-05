Pecém e Roterdã criam corredor para o Hidrogênio Verde

De hoje até quinta-feira, realiza-se em Roterdã, na Holanda, uma feira internacional sobre o Hidrogênio Verde – o World Hydrogen 2023 Summit & Exhibition.

O evento coincide com a assinatura, amanhã, quarta-feira, no Complexo do Pecém, de dois contratos pelo governador Elmano de Freitas e pelo primeiro-ministro dos Países Baixos, nome oficial da Holanda, estabelecendo um Corredor de Hidrogênio Verde – ligando os portos do Pecém e de Roterdã – e uma parceria de Portos Verdes.

O chefe do governo holandês, Mark Rutte, desembarcará na noite de hoje em Fortaleza.

O governo do estado do Ceará, que tem em curso o projeto de implantação de um Hub do H2V no Complexo do Pecém, participa da feira em Roterdã com uma comitiva que reúne o secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho; o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueiredo; o secretário Executivo de Energia da SDE, Joaquim Rolim; o presidente da Adece, Danilo Serpa; a diretora do Complexo do Pecém, Duna Uribe; a diretora Comercial do Porto do Pecém, Rebeca Oliveira; e o presidente da ZPE Ceará, Eduardo Neves.

Maior da Europa, o Porto de Roterdã será a porta de entrada, no Velho Continente, de todo o Hidrogênio Verde a ser produzido no exterior, inclusive no futuro Hub do H2V no Ceará. Para isso, os holandeses estão investindo na instalação da rede de dutos que ligará Roterdã aos demais países europeus.

O Porto de Roterdã, que tem 30% do capital do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, é um parceiro estratégico do governo cearense, que, com o Hub do H2V do Pecém e com a presença do seu sócio holandês, pretende ser um protagonista mundial do processo de produção, armazenamento, transporte e distribuição da já chamada energia do futuro.