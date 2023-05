Cearense Itaueira, do melão Rei, celebrará 40 anos na Apas Show em SP

Está completando 40 anos de exitosa atividade a Itaueira Agropecuária, empresa cearense que produz melão, melancia, pimentão, mel de abelha, suco de frutas, cajuína, uva sem caroço e camarão, tudo com a marca Rei.

Para comemorar, a Itaueira participará, mais uma vez, de 15 a 18 deste mês de maio, em São Paulo, da Apas Show 2023, a maior feira mundial de supermercados.

O evento é anualmente promovido, nesta época do ano, pela Associação dos Supermercados de São Paulo, a Apas.

A Itaueira já participa da Apas Show há 13 anos.

A empresa, fundada pelo empresário Carlos Prado, é dirigida hoje pelos seus filhos, dos quais o mais jovem, Tom Prado, é o CEO.

A Itaueira tem fazendas de produção no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí e na Bahia, dando emprego direto a mais de 1.500 pessoas.

Ao longo de 40 anos, conquistou a confiança dos consumidores, adquirindo uma legião de fãs da marca. Para cumprir o seu objetivo – “levar prazer, saúde e alegria para as pessoas através do sabor”, como diz seu sócio e diretor comercial, Caito Prado, a Itaueira atua em toda a cadeia produtiva – desde a produção das mudas, plantio, colheita, embalagem e resfriamento até a entrega nos distribuidores e o acompanhamento nos pontos de venda dos varejistas.

O principal produto da empresa é o Melão Rei, mas cada fruto tem o seu cuidado. Caito Prado explica que, no caso do Melão Rei, um dos segredos para o sabor inigualável é o fato de a fruta ser colhida somente quando já está madura.

Ele diz que o melão é um fruto não-climatérico que, após sua colheita, não amadurece mais e perde a capacidade de aprimorar o sabor e vai apenas envelhecendo com o passar do tempo.

“O Melão Rei é colhido no tempo certo de maturação e recebe cuidados específicos no seu cultivo, embalagem, resfriamento e distribuição, e isso garante o sabor que o consumidor busca”, conclui o executivo.