Ata do Copom e balanços do Itaú e da Petrobras animam a semana

Alguns eventos importantes acontecerão ao longo desta semana no Brasil e nos Estados Unidos e nas principais economias do mundo.

Aqui, o IBGE divulgará na sexta-feira, dia 12, o IPCA do recente mês de abril. O mercado estima que o IPCA do mês passado ficou em 0,55%, o que significará uma inflação de 4,10% em 12 meses, ou seja, de abril de 2022 a abril de 2023. Os preços dos remédios contribuíram para essa elevação, dizem os economistas.

Amanhã, terça-feira, o Banco Central divulgará a ata da última reunião do seu Comitê de Política Monetária, o Copom, que, por unanimidade dos seus nove integrantes, manteve inalterada a taxa básica de juros Sliec, que desde agosto do ano passado se mantém estacionada no patamara de 13,75% ao ano.

Essa ata esclarecerá melhor o comunicado que o foi distribuído logo após a reunião do Copom. Nesse comunicado, a autoridade monetária diz que poderá subir a taxa de juros, se isto se tornar necessário. E, também, diz que permanece a incerteza quanto à política fiscal do governo, mesmo com a apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal, que tem boas intenções, mas precisa de ser aprovado pelo Congresso Nacional.

Também nesta semana será divulgado os dados sobre o crescimento industrial do recente mês de março. Os analistas do mercado estão prevendo que a indústria brasileira cresceu 0,7% em março em relação ao mês de fevereiro. Mas os economistas do Banco Itaú apostam que o crescimento industrial de março passará de 1%, tendo em vista a melhora das vendas da indústria automobilística. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, essas vendas cresceram13,4%.

Hoje, antes das 10 horas, quando se dará a abertura do pregão da Bolsa B3, o Banco Itaú divulgará o seu balanço financeiro relativo ao primeiro trimestre deste ano. O mercado estima que o lucro do Itaú, de janeiro a março, tenha chegado a R$ 8,4 bilhões, maior do que os R$ 7,6 bilhões obtidos no quarto trimestre do ano passado de 2022.

Na quinta-feira, logo depois do fechamento das operações da Bolsa, a Petrobras divulgará seu balanço do primeiro trimestre deste ano. Será o primeiro sob a gestão de Jean Paul Prates e o primeiro no governo do presidente Lula. O mercado prevê que os resultados da estatal de janeiro a março deste ano serão positivos, mas devem ter sido impactados pela queda do preço internacional do petróleo.

Os investidores estão na expectativa não só dos resultados financeiros da Petrobras, mas como se dará, agora, a distribuição dos dividendos da empresa e como será a remuneração dos seus diretores.

No mesmo dia da divulgação do balanço da Petrobras, será divulgado o da rede de lojas Magazine Luiza. Também, nesta semana, serão divulgados os balanços das operadoras Tim e Vivo.